Збили вертоліт із ПЗРК, знищили "Піон" і 2 військові склади: головне про бої на Півдні 14 червня

На Півдні росіяни наразі не ведуть активних наступальних дій, вони укріплюють оборонні рубежі. Натомість українські захисники продовжують нищити окупантів.

Росіяни двічі за добу намагалися завдати авіаудару. Вранці ЗСУ збили ворожий гелікоптер із переносного зенітно-ракетного комплексу. Вдень інший ворожий Мі-8 атакував річкову переправу, намагаючись обмежити наші підрозділи в маневрах.

До речі Зеленський назвав звільнення Херсона одним із ключових завдань ЗСУ

ЗСУ розбили скупчення росіян та ворожі склади

Українські захисники не забарились із відповіддю на атаки росіян. Наша авіація 3 рази вдарила по скупченню окупантів та їхньої військової техніки на Херсонщині. Також ракетних ударів завдали по складах пального та району зосередження техніки. Крім того, подавили 2 командно-спостережних пункти ворога.

Втрати росіян на Півдні

За добу українські підрозділи завдали значних втрат загарбникам. Зокрема ліквідували 70 росіян та понад 60 одиниць ворожої техніки, серед яких:

1 гелікоптер,

1 самохідна гармата "Піон",

1 реактивна система залпового вогню "Град",

3 гаубиці 152 міліметри,

19 одиниць броньованої техніки,

33 автомобільної,

4 – інженерної.

Також загалом знищили 2 склади боєприпасів. Нагадаємо, що за добу 14 червня українські військові знищили на Півдні 28 окупантів, та 10 одиниць техніки. Серед них, крім безпілотників "Орлан-10", була гаубиця "Мста-Б", командно-штабна машина, 5 одиниць броньованої та іншої автомобільної техніки.

Ракетна загроза з Чорного моря

В ОК "Південь" попередили, що корабельне угруповання ворожого флоту в північно-західній частині Чорного моря знову переформатували. Наразі в акваторії перебуває 2 ракетних кораблі та 1 підводний човен. Вони споряджені 20 крилатими ракетами, що створює ракетну загрозу. Крім того, окупанти тримають в морі один великий десантний корабель. Це декларує збереження намірів росіян на десантну операцію.

Враховуючи це, українців просять не нехтувати заходами безпеки та дотримуватись правил повітряної тривоги. Крім того, закликають не піддаватись на інформаційні вкиди й ретельно перевіряти інформацію.

Дивіться також – речник Центру нацспротиву розповів, що на Півдні окупанти успішно провалили завдання: