Акцизи на пальне зростатимуть: економіст пояснив наслідки для українців

Володимир Зеленський підписав закон про збільшення акцизу на пальне. У відповідності до європейських директив до 2028 року Україна має дійти до ціни 359 євро за тонну пального.

Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин пояснив 24 Каналу, що тоді обсяг акцизу відповідатиме європейському. Втім варто звернути увагу на відмінності у заробітних платах, які отримують в Україні та за кордоном.

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Що отримає Україна від підвищення акцизів

Ми очікуємо ще двох рішення щодо акцизів на алкоголь і тютюн. Варто розуміти, що якщо акциз менший, то з'являється інтерес займатися контрабандою тютюну, алкоголю та пального з України в Європейський Союз. На різниці у цінах можна отримувати надприбуток.

Яскравий приклад – тютюн. У Європі мінімум 90 євро за тисячу цигарок, в Україні – 45. З акцизами на пальне та сама історія. Кожна країна визначає свій, але мінімальний рівень має бути для всіх однаковим,

– розповів Олег Пендзин.

Якщо війна продовжуватиметься, то всі кошти від акцизів на пальне, підуть на потреби безпеки та оборони. В українському бюджеті серйозний дефіцит, перед країною стоїть питання звідки брати гроші. Акциз у цьому сенсі може допомогти.

Теоретично доходи від акцизу на пальне мали б надходити у дорожній фонд, а з нього фінансувати будівництво доріг. Зараз ці кошти підуть у загальний бюджетний фонд і їх спрямують на безпеку та оборону,

– пояснив економіст.

Також варто розуміти, що чим ближчими ми будемо до Європи, тим вищими у нас ставатимуть зарплати. Якщо між Україною та ЄС буде менше формальних юридичних кордонів, то рівень життя почне швидше вирівнюватися. Роботодавці боятимуться втратити працівника, який може легко переїхати за кордон та почати там працювати за більші гроші.

"Чим прозоріші кордони, тим швидше заходитиме європейський рівень оплати, якого всі ми хочемо. Однозначно це призведе до росту цін. Але сильно вони не виростуть, бо Україна є аграрною країною, продукти харчування залишаться у тих самих межах", – додав Олег Пендзин.

Крім цього покращаться безпекові питання. Адже жоден інвестор не прийде в Україну створювати робочі місця, якщо знатиме, що може прилетіти ракета й знищити його підприємство. А вже після закінчення війни наша держава може досить швидко інтегруватися у Європейський Союз.