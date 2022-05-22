Збільшення авіаударів та спроби штурму: що відбувається на напрямках наступу ворога

В Україні розпочалась 88 доба героїчного протистояння українського народу російській агресії. У Генеральному штабі ЗСУ розповіли, що відбувається на напрямках наступу ворога.

У Генштабі Збройних Сил України зазначили, що станом на 6:00 ранку 22 травня 2022 року противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні.

До теми Наступ на Сєвєродонецькому та Авдіївському напрямках: ворога відкинули на старі позиції

Російські загарбники продовжують завдавати ракетних та авіаційних ударів по території України. При цьому ворог збільшив інтенсивність застосування авіації з метою знищення критичної інфраструктури населених пунктів у зоні ведення активних бойових дій.

Генштаб попередив про загрозу з Білорусі

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, на Поліському та Волинському напрямках підрозділи збройних сил Білорусі посилили ведення розвідки. У прикордонних районах Гомельської області зафіксували розгортання додаткових засобів радіоелектронної розвідки.

Зберігається загроза завдання з території Білорусі ракетних та авіаційних ударів по об'єктах на території України,

– наголосили у Генштабі.

Російські окупанти на Сіверському напрямку продовжують вести обстріли населених пунктів та інфраструктурних об'єктів у Сумській та Чернігівській областях. Вороги здійснили обстріли в районах таких населених пунктів:

Бояро-Лежачі;

Улиця;

Бунякіне;

Гірки;

Грем'яч;

Мурав'ї.

Яка ситуація на Харківщині та Донбасі

На Слобожанському напрямку ворог веде бойові дії з метою утримання займаних рубежів на Харківському напрямку та недопущення виходу наших військ на державний кордон.

Там російське військове керівництво використовує сили окремих підрозділів зі складу 6 загальновійськової армії Західного військового округу та балтійського флоту. Крім того, загарбники готуються відновити наступ на Слов'янськ.

Угруповання сил противника проводить підготовку до відновлення наступу на Слов'янському напрямку,

– зазначили у Генштабі Збройних Сил.

За попередню добу окупанти здійснили артилерійські обстріли в районах населених пунктів Вірнопілля, Дібрівне та Довгеньке.

У Бєлгородській області противник розгорнув пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М". Крім того, ворог нарощує систему матеріально-технічного забезпечення та ремонтних баз.

У Генштабі повідомили, що на Донецькому напрямку окупанти намагаються прорвати оборону наших військ та вийти на адміністративні кордони Луганської області.

Російські окупанти завдали авіаударів по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Врубівка та Бахмут. Натомість на Лиманському напрямку активних бойових дій противник не вів.

Загарбники обстріляли об'єкти інфраструктури в районі таких населених пунктів:

Лиман;

Озерне;

Закітне;

Діброва;

Серебрянка.

Ворог веде штурмові дії

Із застосуванням мінометів та ствольної артилерії на Сєвєродонецькому напрямку ворог обстрілює позиції Сил оборони вздовж всієї лінії зіткнення, зосередив зусилля у напрямку населених пунктів Сєвєродонецьк та Лисичанськ.

Протягом останньої доби противник вів наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Осколонівка, Пурдівка, Щедрищеве та Смолянінове.

Наступ відбито, ворог зазнав втрат та був вимушений відійти на старі позиції,

– запевнили у Генштабі.

Втім, на Бахмутському напрямку, за підтримки артилерії, противник намагався покращити тактичне положення в районах населених пунктів Трипілля, Липове і Василівка. Там тривають активні бої.

На Авдіївському напрямку російські окупанти зазнали втрат в районі населеного пункту Красногорівка. На Курахівському напрямку ворог вів штурмові дії в районі Мар'їнки, успіху не мав.

Противник обстрілював Новомихайлівку та Володимирівку, також завдав авіаційних ударів по населених пунктах Микільське та Катериновка. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник намагався закріпитись на займаних рубежах, обстрілював позиції Сил оборони та цивільну інфраструктуру.

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Натомість на Південнобузькому напрямку ворог активних бойових дій не проводив. Наразі ворог зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів, веденні розвідки та заходах з інженерного обладнання позицій.

Там окупанти здійснювали обстріли позицій Сил оборони України із застосуванням мінометів та ствольної артилерії. Ворог нарощує систему протиповітряної оборони. На Бессарабському напрямку ситуація не змінилась.

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