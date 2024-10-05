Майже чверть мільйона: Росія хоче набрати на контракт ще 225 тисяч контрактників, – ЗМІ

Росія планує набрати в армію на контракт щонайменше 225 тисяч осіб. Таку кількість росіян називають у планах Кремля на найближчі три роки – з 2025 по 2027.

Про це свідчить проєкт видатків бюджету країни-агресорки на вищезгадані терміни. Відповідні дані повідомляє Important News.

Дивіться також Не шалені витрати на війну: що може стати чинником, який збурить російське суспільство

Росія планує набрати ще майже чверть мільйона контрактників

Російська влада заклала на одноразові виплати за укладення контракту з міністерством оборони 90 мільярдів рублів, що відповідно означає по 30 мільярдів рублів щорічно. Наразі одноразова федеральна виплата за укладення контракту становить 400 тисяч рублів.

У разі збереження такого розміру виплат 90 мільярдів цілком вистачить, аби за три роки набрати 225 тисяч контрактників. Однак важливо, що 400 тисяч, це сума, яку Владімір Путін встановив ще у липні 2024 року. Як відомо, раніше вона становила 195 тисяч.

Якщо за укладення контракту виплачуватимуть 195 тисяч рублів, як було раніше, це дасть змогу набрати 461,5 тисячі осіб. Запланована в бюджеті сума може збільшитися, адже лише за перше півріччя 2024 року влада Росії вже витратила на одноразові виплати новим контрактникам понад 32 мільярдів.

Така сума вже є більшою за те, що закладено в бюджеті на весь 2025 рік. Водночас росЗМІ припускають, що міноборони Росії може завищувати дані про кількість у півтора раза. До квітня 2024 року контракти уклали 640 тисяч осіб, при цьому одноразові виплати на той момент отримали лише 426 тисяч осіб.

Нагадаємо, Путін також звільнив підсудних від кримінальної відповідальності за умови їхньої мобілізації. Російський диктатор підписав відповідний законопроєкт 2 жовтня. Опозиційні російські медіа припускали, що з кожного СІЗО можуть забрати на фронт по сто осіб.