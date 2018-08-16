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Збільшення щитоподібної залози: лікар назвав основні причини

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Збільшення щитоподібної залози
Збільшення щитоподібної залози / Фото з вільних джерел

Щитоподібна залоза є важливим органом, який відповідає за вироблення гормонів, останні допомагають організму розвиватися.

Лікар Олексій Сіделковський назвав основні причини збільшення щитоподібної залози (зоб), пише НВ.

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Небезпека розвитку зоба залежить від причин його прояву. Найчастіше цей орган збільшується на фоні надмірного (рідше недостатнього) вироблення тиреоїдних гормонів. При будь-якому порушенні гормонального балансу необхідно звернутися до ендокринолога.

Збільшення щитоподібної залози
Збільшення щитоподібної залози

Основною причиною збільшення щитоподібною залози лікар називає порушення роботи органу, які спричинені або надлишком, або браком йоду в організмі. За участю йоду в організмі запускаються численні процеси метаболізму та ріст клітин.

Надлишок йоду теж погано вплине на організм – він просто "розжене" метаболізм і призведе до енергетичного виснаження.

Зоб може виникнути у дітей, якщо у їхніх батьків спостерігалося таке захворювання. Лікар зазначив, що частіше збільшення щитовидки спостерігаються у жінок, переважно віком від 35 до 45 років.

Через потужний гормональний вибух зоб може розвинутися у підлітків та вагітних.

Збільшення щитоподібної залози у вагітних
Збільшення щитоподібної залози у вагітних

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Здорове життя Лікування
Джерело: 24 Канал
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