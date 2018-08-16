Збільшення щитоподібної залози: лікар назвав основні причини

Щитоподібна залоза є важливим органом, який відповідає за вироблення гормонів, останні допомагають організму розвиватися.

Лікар Олексій Сіделковський назвав основні причини збільшення щитоподібної залози (зоб), пише НВ.

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Небезпека розвитку зоба залежить від причин його прояву. Найчастіше цей орган збільшується на фоні надмірного (рідше недостатнього) вироблення тиреоїдних гормонів. При будь-якому порушенні гормонального балансу необхідно звернутися до ендокринолога.



Збільшення щитоподібної залози

Основною причиною збільшення щитоподібною залози лікар називає порушення роботи органу, які спричинені або надлишком, або браком йоду в організмі. За участю йоду в організмі запускаються численні процеси метаболізму та ріст клітин.

Надлишок йоду теж погано вплине на організм – він просто "розжене" метаболізм і призведе до енергетичного виснаження.

Зоб може виникнути у дітей, якщо у їхніх батьків спостерігалося таке захворювання. Лікар зазначив, що частіше збільшення щитовидки спостерігаються у жінок, переважно віком від 35 до 45 років.

Через потужний гормональний вибух зоб може розвинутися у підлітків та вагітних.



Збільшення щитоподібної залози у вагітних