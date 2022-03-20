Збільшується кількість окупантів, які відмовляються від подальшої участі у війні, – розвідка

Збільшується кількість російських окупантів, які відмовляються брати участь у війні проти України. Натомість їхні командири залякують їх репресіями проти родичів.

Воєнна розвідка України фіксує зростання відмов окупантів від подальшої участі у війні. Усвідомлюючи своє майбутнє, російські солдати масово звертаються до своїх родичів з проханням посприяти їхньому поверненню додому.

До теми Рашисти перетворюють окуповані населені пункти у концентраційні табори, де морять голодом мирних

Ворожі командири не дають цього зробити будь-якими методами

Командири окупаційних підрозділів намагаються ізолювати своїх службовців, які відмовляються від подальшої участі у війні, від решти особового складу та тримати їх під охороною. Солдатів залякують кримінальною відповідальністю та репресіями проти родичів.

На Херсонщині та Миколаївщині в окупаційних підрозділах, які брали участь у безпосередніх бойових зіткненнях з українськими воїнами, різко збільшується кількість так званих "відказників". Побачивши реальну силу захисників України та зрозумівши свої найближчі перспективи, окупантів вже не цікавить легкий заробіток та можливість мародерства, які їм обіцяли перед вторгненням в Україну,

– розповіли в ГУР.

Коли ж родичі окупантів у Росії звертаються до військових частин, їх запевняють, що з солдатами "все добре і вони перебувають на території Криму".

До відповідальності будуть притягнуті всі

Головне управління української розвідки наголошує, що за здійснення військових злочинів проти народу України всі винні будуть притягнуті до відповідальності.

Радимо представникам окупаційних військ якнайшвидше складати зброю та шукати можливість здаватися в полон. Це єдина можливість зберегти своє життя та уникнути репресій з боку російської влади,

– додали в ГУР.

Тим часом Росія готує до війни сирійських бойовиків: дивіться відео про це