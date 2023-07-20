50 гранатометів для 80 ОДШБ: 24 Канал відкрив новий масштабний збір

На фронті потрібна зброя. 24 канал відкрив збір на 50 гранатометів ФОРТ-600А для 80 окремої десантно-штурмової бригади, яка в ці дні звільняє Бахмут.

Гранатомети потрібні для штурмів

Як розповідають самі хлопці, вдала операція – це коли масовано закидав ворожі позиції з безпечної відстані, а вже потім пішов на штурм. Так значно безпечніше для наших захисників, і значно більше "смажених" росіян в окопах.

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І саме для штурмів ворожих позицій на відстані дуже добре зарекомендував себе ручний 40 мм гранатомет ФОРТ-600А – він легкий і компактний, швидко перезаряджається, дістає на відстані до 400 метрів і що важливо – гранат такого калібру є достатньо.

Потрібно 50 таких гранатометів! Читачі 24 Каналу неодноразово допомагали закривати важливі збори, ми сподіваємось на вашу підтримку і цього разу.

Ціна питання

Фонд 24 (волонтерська ініціатива працівників сайту і каналу 24) планує зібрати 1 637 500 гривень – це дозволить повністю закрити запит наших воїнів. Час зараз дуже важливий. Цей збір потрібно закрити якнайшвидше.

Як долучитись до збору:

ПриватБанк – 5169 3351 0133 8081

Моно – Банка

Щоб здійснити переказ через Фонд 24 – перейдіть за посиланням.