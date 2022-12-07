За донат – світлини Кличків: у Польщі збирають гроші на зимову форму для бійців ЗСУ

Весь світ продовжує допомагати Україні протистояти російській агресії. Так, у Польщі оголосили про збір коштів. Їх спрямують на покупку зимової форми для тих, хто боронить нашу державу.

Відповідну кампанію зі збору коштів запустили у вівторок 6 грудня. У її рамках збиратимуть кошти для покупки зимового спорядження. Ним забезпечать бійців бронетанкової бригади імені Пшецлава Ланцкоронського, яка створюється в нашій державі.

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Для збору коштів влаштують аукціон

Збір коштів здійснюється через аукціон zrzutka.pl. Його керівник Бартош Янович під час пресконференції розповів, що отримав звернення від української сторони. Представники нашої держави запропонували провести аукціон, на якому продаватимуть пам'ятні речі, які пожертвували спортсмени.

Відомо, що на аукціон виставили пам'ятні предмети, які передали українські боксери. Мовиться про Віталія та Володимира Кличка, а також Василя Ломаченка. Також серед лотів речі польського футболіста Ґжегожа Крихов'яка.

Організатори цього аукціону прагнуть, щоб у ньому взяли участь інші польські й українські спортсмени. Вони також висловили бажання, щоб до цього процесу долучилися інші світові представники спорту, які могли б жертвувати свої пам'ятні речі, кубки тощо.

Уже відомо, що ті, хто пожертвує найбільшу суму, отримають, до прикладу, фотографії з автографами братів Кличка. Або ж мають можливість стати володарями бутсів Ґжеґожа Крихов'яка.

Долучився до просування цього аукціону благодійний Фонд Кульських. Зауважимо, що він від самого початку повномасштабного вторгнення Росії займається передачею медичної допомоги Україні.

Поляки активно допомагають Україні

Нещодавно компанія Openfield з Ополе провела опитування серед громадян Польщі. У ньому респондентів запитували, як вони ставляться до українських біженців. 70% з тих, хто брав участь в опитуванні, заявили, що підтримують допомогу тих, хто вимушено покинув свою країну через війну, розв'язану Росією.

Також опитування пролило світло на фінансову допомогу від самих поляків. Згідно з отриманими даними, середньостатистичний мешканець країни виділив 369 злотих на підтримку українців, котрі прибувають до Польщі. Мовиться про допомогу у грошовому еквіваленті сумарно від 24 лютого 2022 року до початку жовтня, коли проводили дослідження.