У пам'ять про загиблого батька: редакторка 24 Каналу відкрила збір для 110 бригади

Війна, яку розв'язала Росія проти українського народу, забирає у нас найцінніше – людські життя. Редакторка 24 Каналу Альона Захарова втратила на війні батька, у його пам'ять вона відкриває збір на потреби побратимів – зараз їм дуже потрібні окуляри нічного бачення.

"Міг відкосити, але не став"

Батько Альони – Павло Савлук із перших днів вторгнення пішов у військо, служив у 110 бригаді ТрО на Донецькому напрямку. 4 червня російська бомба ФАБ-500 обірвала його життя.

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Мій тато пішов воювати 25 лютого. Фактично одразу після того, як почалося повномасштабне вторгнення. Він мав проблеми зі здоров'ям і міг спокійно "відкосити", але не став. І я, чесно кажучи, абсолютно не здивована. Бо він любив цю країну понад все,

– розповідає Альона Захарова.



Павло Савлук захищав Україну з перших днів масштабного вторгнення / Фото надане редакції 24 Каналу

Дівчина розповіла, що коли сім'я переїхала у Приморськ (Запорізька область, тимчасово окуповане місто), тато був чи не єдиною людиною, яка говорила українською. "Він ще тоді розумів її цінність та принципово не переходив на російську.

"Ще до 2014 року знав, як важливо відхрещуватися від всього, що пов'язане з Росією. Коли у 2014 році його не прийняли до війська, він з моєю мамою зайнявся волонтерством. Я досі пам'ятаю запах пирогів, які ми пекли для військових", – пригадує Альона.

"40 днів, як тата не стало"

Павло Савлук загинув 4 червня 2023 під час виконання бойового завдання на Донеччині, росіяни скинули бомбу ФАБ-500 на позиції захисників.

Завтра буде рівно 40 днів, як тата не стало. Він не вірив у Бога, але точно вірив у людей. Я знаю, що його побратими – це ті люди, які були з ним до останнього подиху. І я впевнена, що для нього дуже важливо, аби ці люди мали все необхідне, щоб давати відсіч ворогу,

– додає Альона.



Тато Альони разом із побратимами на фронті / Фото надане редакції 24 Каналу

На напрямку, де воюють побратими загиблого, є великі потреби у техніці і озброєнні. У пам'ять про батька Альона відкрила збір на окуляри нічного бачення NRP RG2051. Ціна питання відносно невелика – 115 тисяч гривень. 20 тисяч із них вже вдалося зібрати власними силами. До потрібної суми не вистачає 95 тисяч.

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