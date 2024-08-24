Важливий збір на "Шаблі": Притула розповів про аукціон від Ольги Харлан

Благодійний фонд Сергія Притули виставив на аукціон шаблю двократної олімпійської чемпіонки, найтитулованішої української спортсменки в історії Олімпіади Ольги Харлан. Лот за 10 мільйонів гривень придбав учасник під іменем Metalist 1925, ймовірно, що мовиться про представника однойменного харківського футбольного клубу.

Кошти буде спрямовано на закупівлю автоматизованих турелей "Шабля" для української піхоти. Про це в етері 24 Каналу розповів Сергій Притула – волонтер, засновник Благодійного фонду Сергія Притули, додавши, що автоматизована система під кулемети "Шaбля" допомагає бійцям дистанційно вести вогонь. Завдяки дистанційній роботі турель зберігає життя кулеметників.

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Турелями БФ Сергія Притули забезпечує 4 бригади

Волонтер розповів, що зараз є 4 бригади ЗСУ, які благодійний фонд забезпечує автоматизованими турелями і мультифункціональними платформами: 53, 56, 57 окремі механізовані бригади, 118 бригада ТРО. Вже передано доволі багато турелей в ці бригади, але збір на закупівлю додаткових ще триватиме до кінця серпня.

"В Ольги Харлан велике серце, вона страшенно переймається всім тим, що діється на фронті. В нас відбувається збір на автоматизовані турелі "Шабля", вони дозволяють створити кулеметне гніздо з безпекою для кулеметника. 26 серпня ми з Олею їдемо до людини, яка зробила ставку (10 мільйонів гривень) і перемогла в аукціоні", – розповів Притула.

Волонтер наголосив, що дуже тішиться, що публічні люди, спортсмени, люди креативної індустрії, військовослужбовці віддають для благодійних аукціонів часом найцінніше, що в них є, розуміючи, що допомога армії потрібна вже зараз.

Вони не тримають ці речі, щоб хвалитися ними на пенсії. Я страшенно вдячний Ользі, бо це буде, дійсно, дієва допомога для армії. Цей збір перевалить до 50 мільйонів гривень і внесок Ольги – безцінний,

– зазначив Притула.

Долучитись до збору на закупівлю автоматизованих турелей "Шабля" для ЗСУ можна донатом на волонтерську картку: 5168742063537207 або на карту ПриватБанку: https://prytu.la/donate-zagin-robotiv або за посиланням: https://prytulafoundation.org/.../actual/zagin-robotiv