"Збиралась робити косметику": на Вінничині у жительки села вилучили десять кілограмів коноплі

49-річна мешканка села Кинашів, що на Вінничині вирощувала на своїй присадибній ділянці наркотичне зілля. Жінка запевняє правоохоронців, що коноплі потрібні їй для виготовлення косметики.

Про це інформує прес-служба Нацполіції у Вінницькій області.

Читайте також: У США винайшли безалкогольне вино з марихуаною

Насадження конопель, готове для вживання наркотичне зілля, обладнання для його перероблення та фасування вилучили працівники тульчинської поліції у господарстві 49-річної жительки села Кинашів. За словами правопорушниці, з наркотичного зілля вона збиралась робити косметичні засоби для обличчя,

– йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначають, що під час огляду господарства жінки на городі виявили 1053 рослини конопель. Отримавши ухвалу на санкціонований обшук, у будинку правопорушниці поліцейські вилучили майже 10 кілограмів переробленого, подрібненого, готового для вживання наркотичного зілля.

За словами поліцейських, горище свого дому жінка обладнала для сушіння наркотичного зілля.

Правопорушниця запевняла правоохоронців – коноплі вирощувала, щоб на їх основі робити косметичні засоби для обличчя.

Вилучену наркотичну речовину направили на експертизу.

За такі правопорушення жінці загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацію майна.