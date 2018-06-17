"Збиралась робити косметику": на Вінничині у жительки села вилучили десять кілограмів коноплі
49-річна мешканка села Кинашів, що на Вінничині вирощувала на своїй присадибній ділянці наркотичне зілля. Жінка запевняє правоохоронців, що коноплі потрібні їй для виготовлення косметики.
Про це інформує прес-служба Нацполіції у Вінницькій області.
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Насадження конопель, готове для вживання наркотичне зілля, обладнання для його перероблення та фасування вилучили працівники тульчинської поліції у господарстві 49-річної жительки села Кинашів. За словами правопорушниці, з наркотичного зілля вона збиралась робити косметичні засоби для обличчя,
– йдеться у повідомленні.
Правоохоронці зазначають, що під час огляду господарства жінки на городі виявили 1053 рослини конопель. Отримавши ухвалу на санкціонований обшук, у будинку правопорушниці поліцейські вилучили майже 10 кілограмів переробленого, подрібненого, готового для вживання наркотичного зілля.
За словами поліцейських, горище свого дому жінка обладнала для сушіння наркотичного зілля.
Правопорушниця запевняла правоохоронців – коноплі вирощувала, щоб на їх основі робити косметичні засоби для обличчя.
Вилучену наркотичну речовину направили на експертизу.
За такі правопорушення жінці загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацію майна.
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