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"Збиралась робити косметику": на Вінничині у жительки села вилучили десять кілограмів коноплі

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Правоохоронці зазначають, що під час огляду господарства жінки на городі виявили 1053 рослини конопель
Правоохоронці зазначають, що під час огляду господарства жінки на городі виявили 1053 рослини конопель / прес-служба Нацполіції Вінничини

49-річна мешканка села Кинашів, що на Вінничині вирощувала на своїй присадибній ділянці наркотичне зілля. Жінка запевняє правоохоронців, що коноплі потрібні їй для виготовлення косметики.

Про це інформує прес-служба Нацполіції у Вінницькій області.

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Насадження конопель, готове для вживання наркотичне зілля, обладнання для його перероблення та фасування вилучили працівники тульчинської поліції у господарстві 49-річної жительки села Кинашів. За словами правопорушниці, з наркотичного зілля вона збиралась робити косметичні засоби для обличчя,
– йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначають, що під час огляду господарства жінки на городі виявили 1053 рослини конопель. Отримавши ухвалу на санкціонований обшук, у будинку правопорушниці поліцейські вилучили майже 10 кілограмів переробленого, подрібненого, готового для вживання наркотичного зілля.

За словами поліцейських, горище свого дому жінка обладнала для сушіння наркотичного зілля.

Правопорушниця запевняла правоохоронців – коноплі вирощувала, щоб на їх основі робити косметичні засоби для обличчя.

Вилучену наркотичну речовину направили на експертизу.

За такі правопорушення жінці загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацію майна.

 

Теги: Новини України Поліція Наркотики Вінниця
Джерело: 24 канал
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