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У США винайшли безалкогольне вино з марихуаною

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Безалкогольне вино з марихуаною
Безалкогольне вино з марихуаною / Today

У Каліфорнійському винному заводі, що у Сполучених Штатах Америки, винайшли вино, яке містить канабіс. Орієнтовно напій розпочнуть продавати у січні 2019 року.

Про це повідомляє видання Today.

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Зазначається, що напій безалкогольний, але в кожній пляшці міститься 16 мг канабісу.

За смаком продукт нагадує "Совіньйон Блан" з нотками лемонграссу, лаванди і цитрусових,
– йдеться у повідомленні.

"Особливе" вино продаватимуть лише в тих штатах Америки, де легалізована марихуана.

Теги: Новини США Алкоголь Наркотики
Джерело: 24 Канал
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