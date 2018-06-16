У США винайшли безалкогольне вино з марихуаною
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У Каліфорнійському винному заводі, що у Сполучених Штатах Америки, винайшли вино, яке містить канабіс. Орієнтовно напій розпочнуть продавати у січні 2019 року.
Про це повідомляє видання Today.
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Зазначається, що напій безалкогольний, але в кожній пляшці міститься 16 мг канабісу.
За смаком продукт нагадує "Совіньйон Блан" з нотками лемонграссу, лаванди і цитрусових,
– йдеться у повідомленні.
"Особливе" вино продаватимуть лише в тих штатах Америки, де легалізована марихуана.
Джерело: 24 Канал
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