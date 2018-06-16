В США изобрели безалкогольное вино с марихуаной
На Калифорнийском винном заводе, в Соединенных Штатах Америки, изобрели вино, которое содержит каннабис. Ориентировочно напиток начнут продавать в январе 2019 года.
Об этом сообщает издание Today.
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Отмечается, что напиток безалкогольный, но в каждой бутылке содержится 16 мг каннабиса.
По вкусу продукт напоминает "Совиньон Блан" с нотками лемонграсса, лаванды и цитрусовых,
– говорится в сообщении.
"Особое" вино будут продавать только в тех штатах, где легализована марихуана.
Источник: 24 Канал
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