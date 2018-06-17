"Собиралась делать косметику": на Винниччине у жительницы села изъяли десять килограммов конопли
49-летняя жительница села Кинашев, что в Винницкой области выращивала на своем приусадебном участке наркотическое зелье. Женщина уверяет правоохранителей, что конопля нужна ей для изготовления косметики.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Винницкой области.
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Насаждение конопли, готовое к употреблению наркотическое зелье, оборудование для его переработки и фасовки изъяли работники тульчинской полиции в хозяйстве 49-летней жительницы села Кинашев. По словам правонарушителя, из наркотического зелья она собиралась делать косметические средства для лица,
– говорится в сообщении.
Правоохранители отмечают, что во время осмотра хозяйства женщины на огороде обнаружили 1053 растения конопли. Получив постановление на санкционированный обыск, в доме правонарушителя полицейские изъяли почти 10 килограмм переработанного, измельченного, готового для употребления наркотического зелья.
По словам полицейских, чердак своего дома женщина оборудовала для сушки наркотического зелья.
Правонарушительница уверяла правоохранителей – коноплю выращивала, чтобы на ее основе делать косметические средства для лица.
Изъятое наркотическое вещество направили на экспертизу.
За такие правонарушения женщине грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.
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