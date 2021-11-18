За даними слідства, зловмисник був завербований псевдочиновником з тимчасово окупованої Донеччини. Чоловіка викрили під час отримання чергового завдання від так званого куратора.
До теми Працював на окупаційні війська Росії: прикордонники затримали українця
Як діяв агент спецслужб Росії
Як повідомили в СБУ, зловмисник мав збирати розвідувальну інформацію про військові об'єкти Харківщини, особовий склад української спецслужби, підрозділи Збройних сил, а також про місцевих патріотично налаштованих активістів.
За даними Офісу генпрокурора, чоловік у серпні 2017 року, використовуючи особисті зв'язки, передав одному з так званих "депутатів народної ради" окупованої Донеччини інформацію щодо співробітників СБУ та осіб, які їм допомагали.
Агента спецслужб Росії викрили під час отримання чергового завдання / Фото СБУ
Дізнайтеся більше СБУ відкрила понад 90 проваджень щодо бойовиків і зрадників у 2021 році
Також у квітні 2016 року він надіслав представнику окупаційної адміністрації Росії креслення ливарної заготовки для деталі бронетранспортера.
Правоохоронці затримали зловмисника та повідомили йому про підозру. Наразі у справі тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх причетних осіб.
Затримання бойовиків та зрадників: останні новини
- Прикордонники Луганського загону затримали 32-річного українця через роботу на окупаційні війська Росії. Чоловік у 2014 році увійшов до складу одного з підрозділів незаконних збройних формувань.
- Українські військові затримали проросійського бойовика на лінії розмежування. Чоловік зі спорядженим автоматом рухався в бік позицій Операції Об'єднаних сил.
- СБУ затримала керівника донецької катівні "Ізоляція". Проросійського бойовика Дениса Куликовського на прізвисько "Палич" впіймали 9 листопада у Києві.