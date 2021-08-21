Збирав ягоди і заблукав: на Сумщині в лісі шукають 7-річного хлопчика

На Сумщині тривають пошуки 7-річного хлопчика. Малолітня дитина збирала ягоди у лісі й через якийсь час зникла.

Востаннє хлопчика бачили у лісі поблизу села Шкуратівка, він збирав бузину. Правоохоронці звернулися до рятувальників за допомогою 21 серпня.

Читайте також 33 кілометри на велосипедах: на Львівщині розшукали зниклих дітей, які вирушили в "подорож"​

До пошукових робіт залучили:

47 рятувальників;

понад 90 правоохоронців;

4 кінологів Нацполіції та 2 собаки;

4 водолазів;

8 волонтерів;

місцевих мешканців.



На Сумщині шукають 7-річного хлопчика​ / Фото ДСНС

Схожі випадки, які траплялися в Україні

Напередодні на Закарпатті загубилися 4 дітей-ромів, віком 7, 9, 10 та 12 років. Правоохоронці, рятувальники та волонтери шукали їх всю ніч. Їжі з собою діти не мали. До того ж, були одягнуті легко, а температура надворі до +9 градусів. З'ясувалося, що діти пішли у ліс, аби назбирати ягід та грибів. Їх знайшли у задовільному стані.

Ще раніше в українських Карпатах заблукав 6-річний Олексійко Стефанців. Він провів у горах понад добу: знайшов тепле місце й переночував там, але нічого не їв та не пив. За словами малюка, страшно йому не було. Мовляв, він знайшов палицю, якою планував захищатися від диких звірів.