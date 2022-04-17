Збили літак, вертоліт і 6 ракет: Повітряні сили відзвітували про роботу на фронті

Повітряні сили України відзвітувалися за черговий день боротьби з росіянами. Наші захисники 16 квітня збили 13 цілей ворога.

Поміж "приземлених" апаратів російської армії були літак, вертоліт і багато ракет. Також завдавали й потужні ракетно-бомбові удари по окупантах.

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Продуктивний день Повітряних сил України

В оперативному зведенні розповіли про бойові здобути на території всієї країни. Тому також врахували й апарати, які збили підрозділи ООС.

Яку авіатехніку ворог втратив цієї доби:

літак;

вертоліт;

5 безпілотних літальних апаратів;

6 крилатих ракет.

Щодо роботи української авіації по наземних цілях, то вона теж змусила російську армію постраждати. Українські штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м надали вогневу підтримку українським військам.

Вони завдавали потужні ракетно-бомбові удари по позиціях на кількох стратегічних напрямках. Операції були вкрай успішними, зокрема, завдяки хорошому прикриттю винищувачів Повітряних сил ЗСУ.

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