Збили літак, вертоліт і 6 ракет: Повітряні сили відзвітували про роботу на фронті
Джерело:Повітряні Сили ЗСУ
Повітряні сили України відзвітувалися за черговий день боротьби з росіянами. Наші захисники 16 квітня збили 13 цілей ворога.
Поміж "приземлених" апаратів російської армії були літак, вертоліт і багато ракет. Також завдавали й потужні ракетно-бомбові удари по окупантах.
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Продуктивний день Повітряних сил України
В оперативному зведенні розповіли про бойові здобути на території всієї країни. Тому також врахували й апарати, які збили підрозділи ООС.
Яку авіатехніку ворог втратив цієї доби:
- літак;
- вертоліт;
- 5 безпілотних літальних апаратів;
- 6 крилатих ракет.
Щодо роботи української авіації по наземних цілях, то вона теж змусила російську армію постраждати. Українські штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м надали вогневу підтримку українським військам.
Вони завдавали потужні ракетно-бомбові удари по позиціях на кількох стратегічних напрямках. Операції були вкрай успішними, зокрема, завдяки хорошому прикриттю винищувачів Повітряних сил ЗСУ.
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