Збиті над Одесою ракети і обстріляний цвинтар на Сумщині: як минула доба в Україні

Жителям багатьох регіонів України вдалося пережити попередню добу, 8 травня, відносно спокійно. Однак російські окупанти завдавали ракетних удари по Одесі, Харкові та обстріляли Сумщину.

Неспокійно було й в інших областях. Він рук росіян продовжують гинути цивільні люди. Про ситуацію станом на 8 ранку 9-го травня у різних регіонах України повідомили обласні військові адміністрації.

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Росіяни обстріляли Дніпропетровщину, Чернігівщину

На Дніпропетровщині пізно ввечері цього дня орки обстріляли Зеленодольську громаду. Кілька вулиць в одному з сіл через окупантів залишилися без світла. На щастя, люди не постраждали. Наразі усі деталі наслідків уточнюють.

На Чернігівщині ніч минула тихо. Щоправда, 8 травня приблизно о 5 годині вечора росіяни обстріляли із міномета окраїни сіл Городнянської громади неподалік державного кордону України. Попередньо – жертв немає.

На Харківщині знову є загиблі

У Харкові вдень також ворог знову обстрілював окраїни міста. Було кілька обстрілів із реактивних систем залпового вогню. На дивно, ніхто не постраждав. Однак у Харківському районі, на жаль 2 людини отримали поранення, а ще одна – загинула.

Протягом доби активні обстріли тривали у Богодухові та районі. Як наслідок, від ворожих дій 4 поранених, ще 3 загиблих.

А увечері 8 травня зафіксували обстріли окупантів в Лозівському, Золочівському районах. Там поранили ще 2 людини.

Одещина зазнала ракетних атак

У Одеській області за день, 8 травня, відбулося декілька ракетних атак. Росіяни переважно залучали до цього авіацію. Українські оборонці добре спрацювати – їм вдалося знищити 6 ракет силами протиповітряної оборони.

Однак ворожі ракети таки влучили по області, зокрема у. Арцизькій громаді. Росіяни пошкодили електропідстанцію та газогін, зруйнували кілька приватних будинків та пошкодили зони відпочинку у самому місті Одеса. На жаль, є постраждалі. Детальну інформацію наразі уточнюють.

На Ізюмщині тривають бої

На Луганщині внаслідок потужних обстрілів Сєвєродонецька, Лисичанська, села Шипілове пошкоджено 5 об'єктів: житлові будинки, господарчі споруди, зруйновано молитвений будинок у селі Шипілове.

Під час обстрілів, на жаль, загинули 3 людини, з них 2 волонтери із Закарпаття. Поранено ще 3 людини.

Окупанти руйнують навіть цвинтарі

На Сумщині ніч пройшла тихо. Однак учора, приблизно о 18 вечора, під час авіаудару росіяни розбили найбільше і найстаріше єврейське кладовище. Воно розташоване на території Глухівської громади.

Що відбувається на Донечччині

На Донеччині окупанти вночі обстріляли Новомихайлівку, Авдіївку, Мар'їнка та населені пункти Очеретинської територіальної громади. На даний час є інформація про одного пораненого цивільного у Новомихайлівці. Складна ситуація у Лиманській та Святогірській громадах.

Тоді як за вчора вдалося врятувати 173 людини з Маріуполя та передмість.

Херсонщина – готуються до "параду", на Миколаївщині тривожно

На Херсонщині військові Росії та місцеві колаборанти активно готувались до святкування 9 травня. У всіх великих містах окупанти порозвішували білборди та сіті-лайти з радянською символікою та закликом долучитися до ходи "Безсмертного полку" та бойових "сто грам".

У самому Херсоні на Площі Свободи орки встановили сцену і фотографії радянських часів. Є інформація, що для масовки орки завозять акторів з Сімферополя та невизнаної квазіреспубліки у тимчасово окупованій Донецькій області.

На Миколаївщині ніч минула тривожно. По області постійно оголошувалися повітряні тривоги. За попередньою інформацією вдень обстріляли Широківську та Снігурівську громади. Жертв та постраждалих немає, пошкоджень також. Переважно обстріли були за межами населених пунктів. Під ранок обстріл завдали по селу Шевченкове, горить трава, на місці працюють відповідні служби.

Де було спокійно

Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України, зокрема:

на Волині;

у Закарпатті;

на Рівненщині;

в Івано-Франківській;

Чернівецькій;

Львівській областях;

Запорізькій;

Вінницькій;

Тернопільській;

Хмельницькій областях;

на Житомирщині;

Кіровоградщині;

Черкащині;

Полтавщині;

Київщині.

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