Росіяни підтвердили збиття Су-34: з'явились фото з місця катапультування одного з пілотів

Російські пропагандисти підтвердили збиття трьох винищувачів-бомбардувальників Су-34 на Півдні та навіть опублікували фото з місця приземлення. Вказують, що нібито одному пілоту вдалось катапультуватись.

Офіційної інформації про те, де "мінуснули" літаки, немає. Водночас ресурси, наближені до українських та російських військових, пишуть про лівобережжя Херсонщини.

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Попередньо, усі три винищувачі-бомбардувальники збито на Херсонщині, під час спроби бомбардування українського плацдарму на лівому березі Дніпра. Дехто з пілотів вижив,

– ідеться у повідомленні.



Дехто з пілотів начебто вижив / Фото з російських телеграм-каналів



Росіяни підтвердили знищення трьох своїх літаків / Фото з російських телеграм-каналів

Зокрема, Z-канали пишуть про знищення російських бомбардувальників Су-34 під селом Кринки на Херсонщині.

"У ситуації з трагедією під Кринки, де сьогодні ЗСУ зробили грамотну авіазасідку, відпрацювавши Patriot, я найбільше вражений поведінкою деяких наших блогерів, що по суті передали об'єктивну інформацію за результатами роботи", – бідкаються деякі воєнкори ворога.



Наразі невідомо точно, чи вдалось якомусь з пілотів катапультуватись / Фото з російських телеграм-каналів

Загиблих могло бути більше

Близький до російської військової авіації телеграм-канал Fighterbomber теж визнав втрату як мінімум одного літака. Додають, що загиблих російських пілотів могло бути і більше.

Всіх забрали: живих та мертвих. Земля небом...Попередньо відпрацював ЗРК "Patriot". "Воєнкор" Кирило Федоров стверджує, що збитих літаків було більше, і що льотчики одного із Су-34 змогли катапультуватися,

– ідеться в повідомленні.

Ба більше, пропагандистські канали поширили інформацію, що є імовірність, що мінуснули "Сушки" і самі росіяни.

"Є варіант, що це черговий дружній вогонь нашого ППО, а не противника", – додають росіяни.

Пояснюють це тим, мовляв, саме МіГ-29, який "підсвічує" цілі для ППО, вирішив вступити в повітряний бій з льотною парою – Су-34 і Су-35.



Що говорять російські воєнкори про збиття / Скриншот з телеграму

Що відомо про збиття трьох літаків