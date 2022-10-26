Нічого особистого, лише бізнес: збитий іранський дрон Mohajer-6 має австрійський двигун – ЗМІ

Іранський дрон Mohajer-6, який наші захисники збили біля Одеси, обладнаний двигуном іноземного виробництва. З'ясувалося, що його виготовила відома австрійська компанія.

Про це заявив воєнний журналіст Андрій Цаплієнко. Він влучно описав цю ситуацію висловом: "Нічого особистого, просто бізнес".

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Відомо, що компанія Rotax контролюється канадським авіавиробником Bombardier. Цікаво, що двигуни Rotax 912 також постачаються компанії Baykar Makina для безпілотників Bayraktar TB2, які допомагають ЗСУ нищити ворога.

Раніше українська розвідка розібрала збитий російський дрон іранського виробництва Mohajer-6. Не дивина, але виробник ретельно намагався приховати країну виготовлення безпілотника. У ГУР зазначили, що дрон був виготовлений у лютому 2022-го, і не виключено, що це був один із перших його вильотів.

Розвідники підтвердили, що "начинка" безпілотника – переважно іноземна: австрійський мотор, японські, китайські та американські камери.

Таких Mohajer-6 українські ППО поки що приземлили менше за 5, але Росія нечасто використовує їх. За попередніми підрахунками, у країни-агресорки їх всього 20.

Що відомо про безпілотник Mohajer-6 Цей безпілотник має максимальну злітну вагу 600 кілограмів, корисне навантаження 100 кілограмів і дальність польоту 200 кілометрів. Він має максимальна швидкість – 200 кілометрів на годину, тривалість польоту 12 годин і максимальну висоту польоту 5400 метрів.

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