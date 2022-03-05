Збитий над Черніговом російський пілот раніше бомбив Сирію
Джерело:телеграм-канал Олексія Гончаренка
Українські військові збили російський літак над Черніговом та взяли в полон його пілота майора Криволапова.
Виявилося, що декілька років тому він бомбив Сирію і про нього писав InformNapalm, повідомляє депутат Олексій Гончаренко.
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Тоді він ще був капітаном. Підполковника йому дадуть лише посмертно,
– написав Гончаренко.
В Сирії російські агресори спокійно тренувались бомбити по цілях без урахування наявності в суперника противаовітряної оборони (ППО). В Україні виявилось, що сучасна російська авіація не готова воювати проти організованої армії.
"Українська армія випалює міф про російську армію. Ми вас переможемо та розвалимо росію", – написав депутат.
Нагадаємо, що ворожий літак у небі над Чернігівщиною збили уранці 5 березня. Пілот вижив та приземлився на ворожий будинок.