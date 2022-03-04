Збитий Су-25: ЗСУ продовжують розправлятися із ворожими літаками

Збройні сили України продовжують розгромлювати рашистські війська. Так, сьогодні до збитого авіатранспорту додався літак Су-25

Як повідомляє Антон Геращенко, це сталося в селищі міського типу Макарів, що під Києвом.

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Це вже не перша поразка окупантів на поблизу Макарова. Ще 28 лютого ворожі війська стали на нічліг неподалік селища. Буквально за кілька годин їх знищила українська артилерія.

2 березня Збройні Сили України повністю звільнили Макарів від навали орди, тоді ж нашим героям вдалося закріпитися у селищі міського типу. Надвечір Олексій Арестович повідомив, що розгромлені вороги ховаються по кущах.

Дивіться відео збитого під Макаровом Київської області літака окупанта Су-25



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