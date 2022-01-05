Збитки на 22 мільйони: на ДП викрили схему розкрадання врожаю

Прокуратура викрила схему розкрадання врожаю за участю посадовців держпідприємства. Їхні дії завдали державі збитків на понад 22 мільйони гривень.

Схему масштабних розкрадань під час реалізації врожаю сільськогосподарських культур викрили за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва.

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Посадовці держпідприємства розкрадали урожай

Правоохоронці з'ясували, що участь у схемі брали посадовці держпідприємства та приватних компаній.

За інформацією слідства, у період 2020 – 2021 років посадовці ДП, яке входить до сфери управління Мінекономіки, діяли у змові з керівниками підконтрольних приватних фірм. На підставі укладених договорів вони реалізовували врожай кукурудзи та соняшнику за цінами значно нижчими від ринкових.

Ці культури вирощували на землях держпідприємства та його філій. Далі приватні фірми продавали куплену продукцію, зокрема на експорт, вже за ринковою вартістю.

За попередніми оцінками, державі завдали збитків на суму у понад 22 мільйони гривень. У Службі безпеки України уточнили, що ці гроші фірми отримали за реалізацію урожаю, вирощеного на 15 тисячах гектарів.



На держпідприємстві викрили схему розкрадання врожаю / Фото СБУ

У фігурантів справи провели обшуки

У межах слідства на підставі ухвал суду на території Києва, Київської та Сумської областей провели обшуки. Вони відбулися за адресами державного та приватних підприємств, посадовці яких можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також за місцями їхнього проживання.

Під час обшуків виявили

фінансову документацію, яка підтверджує протиправну діяльність,

незаконно реалізовану сільськогосподарську продукцію на десятки мільйонів гривень, на яку наклали арешт.

Наразі тривають слідчі дії.

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