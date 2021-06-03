Збитки на 1,5 мільярда: ДБР викрило ексвисокопосадовців Міненерговугілля

Слідчі Державного бюро розслідувань викрили зловживання серед колишніх посадовців Міненерговугілля. Збитки сягнули півтора мільярда гривень.

Схема полягала у безоплатній передачі Міністерством енергетики та вугільної промисловості газорозподільних систем у користування приватному оператору. З'ясували, що у лютому 2017 року постановою уряду затвердили типовий договір експлуатації газорозподільних систем.

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Деталі схеми експосадовців

Документ передбачав щорічну оплату за експлуатацію державного майна – 10% від залишкової вартості.

Проте у 2017 році тодішні посадовці Міненерговугілля домовились з обласними та міськгазами про укладення угоди з 37 приватними операторами. У договорах зазначили про безоплатне користування державним майном.



ДБР провело обшуки / Фото ДБР

Які збитки нанесли державі

Протягом 3 років державі завдали збитків на суму 1,488 мільярда гривень.

З червня 2021 слідчі ДБР провели 47 обшуків. Зокрема, у Міністерстві енергетики, Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Досудове розслідування триває. Посадовців Міненерговугілля та керівників операторів газорозподільних систем перевіряють на причетність до схеми.

ДБР викрило зловживання ексвисокопосадовців Міненерговугілля, дивіться відео: