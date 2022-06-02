Збитків на 100 мільйонів євро: ексклюзивні фото знищеного університету Каразіна у Харкові

Ще із перших днів повномасштабного вторгнення російські окупанти розпочали цинічно обстрілювати заклади освіти. 26 лютого ворожий снаряд влучив у будівлю навчального корпусу "Фізико-технічного факультету" Харківського університету Каразіна.

Згодом, 1 березня, під час ракетного обстрілу площі Свободи постраждали ще два корпуси. А вже через кілька днів стало відомо, що внаслідок ворожих авіаударів зруйновано будівлю спорткомплексу ХНУ імені Каразіна, інформує 24 канал.

Читайте також Сипалася штукатурка, бігали люди і з'явилися поранені, – лікар про жахливі обстріли Харкова

Попри те, що окупанти пошкодили більшість корпусів Національного університету імені Каразіна, заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко наголосив, що вищий навчальний заклад, який є "серцем Харкова", залишиться у рідному місті.

Кореспондентка 24 каналу Анна Черненко однією із перших зафіксувала, як зараз виглядають понівечені корпуси зовні та всередині.

Головний корпус Харківського університету



Вибиті шибки та сліди обстрілів: як виглядає головний корпус ХНУ імені Каразіна / Фото 24 канал, Анна Черненко

Одна із найбільших будівель, розташованих у центрі Харкова, потрапила під обстріли на початку березня. Тоді окупанти цинічно обстрілювали історичні пам'ятки міста та адмінбудівлі.



Як виглядає головний корпус ХНУ імені Каразіна / Фото 24 канал, Анна Черненко

Наразі завали у центрі Харкова розібрані, вулиці виглядають чистими, проте на будівлі центрального корпусу досі видніються вибиті вікна.

Економічний корпус у центрі Харкова

Уранці 2 березня російські війська атакували ракетним ударом корпус економічного факультету Харківського національного університету імені Василя Каразіна, що на вулиці Мироносицькій. Снаряд повністю зруйнував дах і перекриття, внаслідок влучання у будівлі почалася пожежа.

Пожежа зруйнувала економічний корпус: перші кадри із двору / Фото 24 канал, Анна Черненко

Наразі корпус повністю знищений. Плачевною залишається ситуація і всередині. Під завалами будівлі досі проглядаються атрибути мирного студентського життя.

Там досі не прибрали наслідки обстрілів. У середині лишилися заліковки, знайшли урочисту мантію випускника,

– розповідає Анна Черненко.

Як виглядає економічний корпус ХНУ імені Каразіна всередині: перші кадри руйнувань / Фото 24 канал, Анна Черненко

Зруйновані також 2 гуртожитки. Минулого тижня на дах одного із них було націлено ще один ворожий снаряд.

Наслідки обстрілів економічного корпусу ХНУ імені Каразіна: пошкодження фасаду / Фото 24 канал, Анна Черненко

Фізико-математичний корпус на П'ятихатках

Як виглядає "Фізико-технічний факультет" ХНУ імені Каразіна після обстрілів / Фото 24 канал, Анна Черненко

Фізико-математичний корпус обстрілювали кілька разів: уперше 26 лютого, потім – 11 березня. Через обстріл у приміщенні зруйнована частина аудиторії, більшість із них вигоріли внаслідок пожежі.

Цікаво, що попри удари, на будівлі вціліла дошка Ігорю Толмачову – учаснику Євромайдану у Харкові, який загинув під час теракту 22 лютого 2015 року.

Раніше корпус славився приміщеннями для практичних робіт науковців, зокрема тих, що працювали у космічній галузі. Поруч із корпусом пошкоджена будівля, яку планували переобладнати під університетську лікарню.

Залишки "русского міра" у Харкові / Фото 24 канал, Анна Черненко

Оскільки корпус розташований найближче до лінії фронту, тут досі можна побачити знищену техніку окупантів, снаряди та навіть деякі особисті речі.

Зруйнований спорткомплекс Каразінський

Зруйнований спортивний комплекс у Харкові / Фото 24 канал, Анна Черненко

Також внаслідок ворожих атак постраждали бібліотека, Музей природи та спорткомплекс "Каразінський". Від удару ворожої авіації будівля повністю зруйнована. До 5 березня вона містила десятки секцій – фехтування, баскетбол, футзал. Тренувалися і студенти, і параспортсмени, і чемпіони.

У цей час у приміщенні спорткомплексу перебував працівник Олександр, який вижив лише завдяки везінню – на час "прильоту" він перебував біля несучої стіни. Згодом він розповів, що добре чув звук літака. Перший удар збив його з ніг. Чоловіка засипало цеглою і пилом. Коли він оговтався – почув другий удар.

Кілька уламків Олександр зберігає досі та навіть жартує про те, що вони могли б стати чудовим станком для гоління.



Олександр досі зберігає уламки / Фото 24 канал

Анна Черненко наголошує, що головні будівлі непошкоджені. Саме в них розташовуються 19 із 23 факультетів і інститутів.

Як мешканку Харкова її дивують пусті будівлі навчальних закладів. Раніше, згадує Анна, тут було багато людей.

Але, головне, що більшість факультетів і будівель все ж вцілілі, тому щойно скінчиться війна, університет готовий прийняти студентів,

– підкреслює вона.

На жаль, у колективі ХНУ Каразіна є втрати: загинули 5 викладачів, 2 студенти (1 в лавах тероборони, інший при спробі евакуюватися з Ізюма), а також 10 випускників, які захищали нашу державу.

Важко підрахувати, скільки коштів та часу піде на відновлення університету. За попередніми оцінками, приблизна сума, яка знадобиться Харкову, щоб відновити зруйновані росіянами будівлі, – 100 мільйонів євро. Схожу цифру називає й ректорка вишу Тетяна Кагановська. За її словами, на ремонтні роботи знадобиться мінімум 3,5 мільярда гривень.

До теми – Зеленський у Харкові оглянув зруйновані будинки: дивіться відео