Горів очерет, спалахнула масштабна пожежа: у Росії прокоментували падіння А-50
У Росії продовжується літакопад. Ввечері 23 лютого стало відомо про збиття ще одного А-50.
У Росії відреагували на падіння А-50 над Азовським морем. Перед цим Повітряні сили підтвердили його збиття.
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Горів очерет
За інформацією телеграм-каналів ворога, близько 20.00 у районі хутора Трудова Вірменія Канівського району сталося падіння двох літальних апаратів.
На місце події прибули пожежники та встановили, що горить літальний апарат та очерет. Площа пожежі приблизно 250 метрів квадратних. Там наголосили, що загрози житловим будинкам немає. Також нібито нічого невідомо про постраждалих серед мешканців хутора.
Станом на 21:15 триває ліквідація пожежі. До цього залучено аж 40 осіб та 14 одиниць техніки. На місці також працюють правоохоронні та спеціальні служби.
Українські Повітряні сили вдруге знищили такий літак
- Раніше, 14 січня, Україна вже збила один ворожий А-50. Згодом, 20 січня, один із цих літаків дальнього радіолокаційного стеження помітили на цивільному аеродромі в Сочі.
- У такий спосіб українські Повітряні мили привітали росіян із "23 февраля". До слова, літак, який збили ввечері 23 лютого, мав позивний "Баян". Командувач ПС Микола Олещук подякував Головному управлінню розвідки МОУ "та усім, хто забезпечив результат" і зазначив: працюємо далі, разом до перемоги.
- У ГУР, своєю чергою, вказали, що це черговий серйозний удар по потенціалу та можливостях Москви, адже літак був повітряним командним пунктом, який окупанти використовували для дальнього радіолокаційного виявлення, управління та наведення для ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації.