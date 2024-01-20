Хто загинув на борту А-50 та який саме літак збили ЗСУ: все, що неофіційно кажуть у Росії

Збройні Сили Україні 14 січня збили над Азовським морем російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. На його борту перебував екіпаж, про який, як і про сам літак, Кремль мовчить.

Проте в деяких телеграм-каналах інформація починає з'являтись. Так, в одному з телеграм-каналів з'явився список "зниклих безвісти", які могли перебувати на борту А-50. Окрім того, нібито дружина командира Вячеслава Левченка підтвердила збиття літака.

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Хто міг загинути на борту А-50

Речник Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що вони нібито не мають інформації про збиття А-50. Також рупор Кремля закликав питати про це міністерство оборони Росії. Там, звісно ж, досі мовчать.

Варто зауважити, що традиційно екіпаж А-50 складається з 5 членів екіпажу льотного складу та 10 операторів розрахунку радіолокаційного дозору. Тобто на борту літака могло загинути 15 членів екіпажу. В українському сегменті соцмережі Х (колишній твіттер) писали про понад 40 загиблих, проте це виглядає малоймовірним.

Хто міг загинути на борту А-50: скриншоти з телеграм-каналів

У російському провоєнному каналі написали, що росіяни продовжують поширювати історію про "ураження власним ППО" літака А-50. Навіть вже вирішили, хто візьме на себе відповідальність за знищений А-50. Окрім того, опублікували список російських військовослужбовців, які перебували на борту А-50, які вважаються "зниклими безвісти":

Левченко В.В. – підполковник, командир корабля,

Квасов М.А. – майор, штурман,

Шадров А.С. – майор,

Кутузов Д.А. – капітан,

Болясников М.С. – капітан,

Ізмайлов А. І. – старший лейтенант.

У телеграм-каналі запевнили, що список не повний. У іншому ж додали ще два прізвища – льотчиків Мариганова і Карпова.

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Офіційно російська влада це не коментувала. Проте один з ворожих телеграм-каналів, який пов'язують із заступником Шойгу – Русланом Цаліковим, опублікував повідомлення з посиланням на Вікторію Левченко – дружину командира А-50 Вячеслава Левченка.

Саме вона підтвердила збиття літака та заявила, що її чоловік востаннє виходив на зв'язок 13 січня та повідомив, що заступає на бойове чергування. Після того вона з ним не говорила.

Про В'ячеслава Левченка відомо, що він 56-річний досвідчений командир авіаційного комплексу радіолокаційного дозору та наведення. Таких, як він, вважають винятковими професіоналами, яких одиниці серед найдосвідченіших льотчиків Росії.

РосЗМІ писали, що він як льотчик 2-го класу разом з Чикаренком пролітав над Червоною площею на А-50 з номером 42 на параді у травні 2020 року.

Хоч офіційно повідомлень про загибель екіпажу немає, проте росіяни у пабліках міста Іванова, жителями якого ймовірно були члени екіпажу А-50, збирають гроші родинам загиблих. Через це росіяни обурюються, що платити їм має держава.

Росіяни бідкаються через збір коштів загиблим, про яких Росія мовчить / Скриншоти з телеграм-каналів

Який А-50 могли знищити ЗСУ

Усі ворожі літаки серії А-50 входять до складу авіачастини, яку називають авіаційною групою бойового застосування літаків дальнього радіолокаційного виявлення 610-го Центру бойового застосування та перенавчання льотного складу. Це військова частина 41520, а літаки базуються на аеродромі "Сєвєрний" у російському Іваново.

Видання The Military Balance, яке публікує щорічні звіти про військові потенціали країн, зазначало – у Росії на початок 2023 року була 1 ескадрилья літаків А-50. Яка саме була їхня кількість не повідомили, про зазвичай це 12 бортів.

Розслідувальна група InformNapalm у лютому 2023 року заявила про 8 літаків А-50 у Росії з бортовими номерами:

RF-92957 бортовий номер "47 червоний";

RF-50602 бортовий номер "33 червоний" "Володимир Іванов";

RF-93966 бортовий номер "37 червоний" "Сергій Атаянц";

RF-94268 бортовий номер "41 червоний" "Таганрог";

RF-93952 бортовий номер "45 червоний";

RF-50610 бортовий номер "42 червоний";

RF-50608 бортовий номер "43 червоний";

RF-50606 бортовий номер "51 червоний".

Після збиття ЗСУ літака очільник української розвідки повідомляв в розмові Financial Times, що Росія має в хорошому стані 8 літаків А-50.

Журналісти проаналізували, що зазвичай екіпаж літає на своєму судні, а у відео з командиром Левченком фігурує А-50 з номером 42 (з параду) та 45 (біля якого він знімався в пропагандистському відео). Окрім того, видання знайшло, що:

людина з ім'ям Валерій Одрик запевняла у листопаді 2023 року, що вона виконує завдання на А-50 з ймовірним бортовим номером 50 над Азовським морем;

на сторінці "Иваново помнит" в російській соцмережі "ВКонтактє" написали про втрату А-50 з бортовим номером 37 під ім'ям "Сєргєй Атаянец" та вісьмох членів екіпажу, проте видалили повідомлення.