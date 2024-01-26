Збиття Іл-76 у Росії: в ООН обговорили можливе перебування на борту українських полонених

В ООН не можуть встановити чи перебували українські військовополонені на борту збитого військово-транспортного літака Іл-76 у Бєлгородській області.

Про це заявила заступниця генсекретаря ООН Розмарі Дікарло під час засідання Ради Безпеки ООН 25 січня. Водночас вона наголосила, що збиття літака Іл-76 слід розглядати в контексті вторгнення Росії в Україну та продовження війни.

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"За даними російської влади, на борту літака перебували 65 українських військовополонених, 6 російських членів екіпажу і 3 російських військовослужбовців. За даними української влади, на борту літака могли бути ракети для російської військової системи", – зазначила Дікарло.

Зокрема, вона зауважила, що Україна закликала до проведення міжнародного розслідування.

ООН не в змозі перевірити ці повідомлення або обставини катастрофи. Очевидно те, що інцидент стався в контексті вторгнення Росії в Україну та війни, що триває,

– сказала заступниця генсека ООН.

Інтенсивність російських ударів зросла

Також Дікарло заявила, що останніми тижнями інтенсивність атак на Україну з боку Росії зросли, що вказує на небезпечну траєкторію війни.

Вона висловила стурбованість ракетними ударами та обстрілами по цивільних районах, що призводять до загибелі та поранень мирних жителів, а також до руйнування критично важливої інфраструктури.

Росія не запрошувала "режим тиші"

Заступниця постійного представника України при ООН Христина Гайовишин під час засідання повідомила, що Україна не була поінформована про перевезення своїх військовополонених на літаку Іл-76, що зазнав катастрофи у Бєлгородській області.

Тож, "якщо факт підтвердиться, це буде свідчити про використання Росією людей в якості живого щита для прикриття транспортування боєкомплекту, яким б'ють по українських містах".

Гайовишин також нагадала, що за останній тиждень Росія посилила ракетні удари по території Харківської області, наслідком чого стали масові жертви серед цивільних людей. Вона пов'язала ці атаки зі збільшенням кількості військово-транспортних літаків, зокрема Іл-76, які останнім часом прямують до аеродрому Бєлгорода.

З огляду на ситуацію, ЗСУ й надалі вживатимуть заходів зі знищення засобів доставки, а також контролю повітряного простору для ліквідації терористичної загрози, зокрема на напрямку Бєлгород – Харків,

– заявила представниця України.

Вона нагадала, що за законами ведення війни, військово-транспортні літаки збройних сил Росії є легітимною військовою ціллю.

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