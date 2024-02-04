Сім'ї загиблих пасажирів літака, збитого Іраном, вийшли на мітинг у Тегерані: їх розігнали

Зранку 3 лютого у Тегерані відбувся мітинг. Його організували сім'ї загиблих пасажирів українського літака, збитого Іраном у 2020 році. Цей мітинг розігнали, розповіли журналісти.

Родини пасажирів літака авіакомпанії МАУ, який виконував рейс PS752, зібралися у Тегерані перед офісом ООН. Вони вимагали справедливості від іранського уряду.

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Мітинг розігнали силовики

Рідні пасажирів владу країни звинувачують у тому, що вона перешкоджає розслідувати загибель рейсу PS752. Цей літак двома іранськими зенітними ракетами збили зранку 8 січня 2020 року.

Учасники цієї акції прохали про зустріч з заступницею Верховного комісара з прав людини Недою Аль-Нашіф. Втім, агенти служби безпеки в цивільному, а також сили безпеки режиму Ірану відразу ж взялися за розганяння людей. Вони погрожували їм, а також залякували.

Поведінка силовиків була образливою та жорстокою, вони були готові до будь-якої жорсткішої реакції,

– йдеться у повідомленні Асоціації родин рейсу PS752 у мережі X.

Звернімо увагу, що родини пасажирів раніше підписали заяву. У ній вони вимагали скасувати поїздку до Ірану Неди Аль-Нашиф.

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