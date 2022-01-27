Збиття літака ЗСУ біля Луганського аеропорту: бойовиків засудили до довічного

Колишнього ватажка бойовиків Луганщини та його спільників засудили до довічного ув'язнення. Справа стосується збиття літака Збройних сил України поблизу Луганського аеропорту у 2014 році.

Дніпровський апеляційний суд підтримав позицію прокуратури та залишив без змін рішення суду першої інстанції в цій справі.

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Ватажка бойовиків і його спільників засудили

Відповідно до рішення суду, до довічного позбавлення волі засудили

колишнього керівника терористичної організації "ЛНР" Ігоря Плотницького,

заступника командира незаконного збройного формування "Батальйон Заря" Андрія Патрушева,

командира незаконного збройного формування "Вітязь" Олексія Гурєєва.

Усім оголосили вироки за вчинення терористичного акту.

Наразі Служба безпеки України вживає заходів для забезпечення виконання рішення суду, зокрема щодо затримання обвинувачених та етапування їх для відбування покарання.

Деталі злочину, скоєного бойовиками

За інформацією слідства, з метою блокування сил АТО вони влаштували засідки та керували групами бойовиків, озброєних переносним зенітно-ракетним комплексом. Ті перекривали авіаційне сполучення аеропорту Луганська.

14 червня 2014 року під час здійснення заходу на посадку в аеропорт цим ПЗРК обстріляли військово-транспортний літак ЗСУ Іл-76. Обстріл організували та здійснили під чітким керівництвом засуджених.

У результаті обстрілу літак загорівся та впав. Загинули усі 49 військовослужбовців, які перебували на борту.

Телефонні розмови терористів про збитий літак Іл-76 у 2014 році: дивіться відео