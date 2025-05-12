Росія несе відповідальність за збиття рейсу МН17, – Рада ICAO

Рада Міжнародної організації цивільної авіації 12 травня визнала відповідальність Росії за збиття рейсу MH17. Уже найближчими тижнями ICAO розгляне питання про відшкодування.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на МЗС Нідерландів.

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ICAO визнала відповідальність Росії за збиття рейса МН17

Так, Рада ICAO дійшла висновку, що Росія відповідальна за збиття пасажирського літака й тим самим порушила Чиказьку конвенцію про міжнародну цивільну авіацію.

У МЗС зазначили, що це рішення ІCAO ухвалила у справі, ініційованій Нідерландами й Австралією у 2022 році проти Росії щодо збиття рейсу MH17 17 липня 2014 року.

Міністр закордонних справ Нідерландів заявив, що вітає це рішення Ради ICAO, насамперед для родичів жертв рейсу MH17.

Це рішення не може позбавити їх смутку і страждань, але є важливим кроком на шляху до встановлення істини, справедливості та відповідальності для всіх жертв рейсу MH17 та їхніх близьких. Крім того, це рішення є чітким сигналом для міжнародної спільноти, що держави не можуть без наслідків порушувати міжнародне право,

– наголосив Каспар Велдкамп.

Також у МЗС повідомили, що найближчими тижнями ICAO розгляне питання про те, яким чином має бути здійснено відшкодування.

Амстердам і Канберра просять Раду Міжнародної організації цивільної авіації доручити Росії розпочати переговори з Нідерландами та Австралією з цього питання і керувати цим процесом.

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Коротка довідка. ICAO – міжнародна організація цивільної авіації – це установа ООН, яка допомагає 193 країнам співпрацювати та спільно використовувати свій повітряний простір для взаємної вигоди. Згідно з Чиказькою конвенцією, ці держави не мають права використовувати зброю проти цивільних літаків під час польоту.

Нагадаємо, 17 липня 2014 року Росія збила в небі над Донбасом пасажирський літак Boeing 777. Унаслідок теракту загинули 298 людей, зокрема, 80 дітей. Серед пасажирів були громадяни десятка держав.