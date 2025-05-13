Катастрофа рейсу MH17: у МЗС України відреагували на прогрес у справі

Рада Міжнародної організації цивільної авіації 12 травня визнала відповідальність Росії за збиття рейсу MH17 17 липня 2014 року над Донеччиною. Тоді загинули 298 людей.

У МЗС України привітали рішення Ради Міжнародної організації цивільної авіації, передає 24 Канал.

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Реакція України

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга у соцмережі "Х" назвав цю подію "ще одним кроком на шляху до відновлення справедливості".

За його словами, рішення ІСАО – це чіткий сигнал Росії, що скільки б вона не вкладала грошей і зусиль у брехню та приховування власних злочинів, правда завжди перемагає.

Сибіга також привітав своїх колег – очільника МЗС Нідерландів та Австралії – з цією спільною перемогою, яка є надзвичайно важливою для родин загиблих у трагедії MH17.