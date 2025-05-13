Катастрофа рейсу MH17: у МЗС України відреагували на прогрес у справі
- Рада міжнародної організації цивільної авіації визнала Росію відповідальною за збиття рейсу MH17 у 2014 році, що призвело до загибелі 298 людей.
- Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав це рішення кроком до відновлення справедливості і сигналом для Росії, що правда завжди перемагає.
Рада Міжнародної організації цивільної авіації 12 травня визнала відповідальність Росії за збиття рейсу MH17 17 липня 2014 року над Донеччиною. Тоді загинули 298 людей.
У МЗС України привітали рішення Ради Міжнародної організації цивільної авіації, передає 24 Канал.
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Реакція України
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга у соцмережі "Х" назвав цю подію "ще одним кроком на шляху до відновлення справедливості".
За його словами, рішення ІСАО – це чіткий сигнал Росії, що скільки б вона не вкладала грошей і зусиль у брехню та приховування власних злочинів, правда завжди перемагає.
Сибіга також привітав своїх колег – очільника МЗС Нідерландів та Австралії – з цією спільною перемогою, яка є надзвичайно важливою для родин загиблих у трагедії MH17.