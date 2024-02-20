Всі знають, що це за інструмент, – Ігнат про зброю, якою вдається знищувати російські літаки

Протягом 3 днів українські військові збили 6 російських літаків. Проте речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що українським військовим потрібно ще більше зброї для знищення ворожої авіації.

Юрій Ігнат в ефірі телемарафону заявив, що всі добре знають, який саме інструмент застосовується для збиття ворожої авіації, передає 24 Канал. Проте речник Повітряних сил відмовився називати "секретну зброю" вголос.

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Зброї потрібно більше

Юрій Ігнат сказав, що подібні гарні новини були і раніше, зокрема з Одещини, Херсонщини та Брянського напрямку. В усіх цих місцях допомагали збивати ворожі літаки інструменти, які Україні передали західні партнери.

Всі знають що це за інструмент. Ми не будемо називати його вголос, але добре, що він у нас є. Бодай таких інструментів було б більше, щоб прикривати лінію фронту,

– пояснив Ігнат.

Він наголосив, що Україні потрібні саме далекобійні системи, які зможуть діставати ворога і змушувати його менше нахабніти і не підлітати ближче. Зараз, як зазначив Ігнат, ворог активізував авіацію з ударами керованих авіаційних бомб, і загалом авіаційних засобів ураження – штурмова авіація, вертольоти і власне винищувачі.

Ворог боїться підлітати ближче

Ігнат розповів, що на тих ділянках, де було уражено російські літаки, ворог вже не так часто з’являється і не так близько підлітає. "Треба дочекатись тих омріяних літаків, тому що без них створити повноцінну систему ППО важко", – додав речник Повітряних сил.

Російський літакопад