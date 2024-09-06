У Польщі назвали умову, за якої могли б збивати російські ракети над Україною

Окупанти не припиняють обстрілювати українські міста та інфраструктуру з повітря. Радослав Сікорський допустив, що Польща могла б допомогти Україні знищувати ворожі ракети і дрони.

Раніше у Міноборони Польщі рішуче відкинули можливість збиття над Україною російських повітряних цілей. Очільник МЗС Радек Сікорський припустив, за якої умови Варшава все-таки наважилася б на цей крок.

Дивіться також Як Україна та Польща могли б співпрацювати для захисту неба

"Це був би самозахист"

За словами Сікорського, Польща юридично мала б право знищувати ворожі ракети і дрони над Україною, якби вони загрожували її атомним електростанціям.

Чорнобильська ядерна аварія була в Україні. Уявіть собі, що один із російських дронів або ракет зіб'ється з курсу і полетить не до Польщі чи Румунії, як уже бувало, а вдарить по одній із українських атомних електростанцій. Я вважаю, що ми повинні допомогти Україні захистити її АЕС від таких російських ракет, що заблукали,

– заявив міністр.

Водночас посадовець наголосив, що це його особиста думка, і жодних подібних рішень влада не ухвалювала.

До слова, у Польщі провели опитування, відповідно до якого більшість громадян виступають за те, аби збивати російські повітряні цілі, якщо вони залітають на територію країни.