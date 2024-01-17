Збиття російського літака А-50: в Британії сказали, як це вплине на авіацію Росії

Той факт, що українські сили уразили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління Іл-22, імовірно, обмежить боєздатність російської авіації.

Про це ідеться в актуальному розвідувальному огляді Британської розвідки за 17 січня. Там назвали "значущою подією" знищення російського літака А-50.

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Зазначають, що це змусить російське командування обмежити зону діяльності військових літаків.

"Імовірне успішне ураження А-50 Україною – це значуща подія. Тепер Росії доведеться подумати над обмеженням зони діяльності її літаків. А-50 був важливим для Росії, завдяки йому вона підтримувала обізнаність про ситуацію у повітрі над зоною ведення бойових дій", – ідеться у звіті.

Розвідники нагадали, що 14 січня російський літак далекого виявлення та контролю А-50 "майже точно" вибухнув та впав у західній акваторії Азовського моря, а пошкодженому Іл-22М, схоже, що вдалося сісти на одному з російських аеропортів.

Чому це гарна перспектива

У Росії, пише розвідка, всього вісім А-50, і це, ймовірно, дозволить закрити оперативні потреби на найближчий час. Водночас і у довгостроковій перспективі втрата літака може мати значний вплив, адже зменшення кількості цих літаків зумовлює більше навантаження на ті, які залишаються, та їхні екіпажі.

Головне про збиття А50

Ввечері 14 січня українські військові збили над акваторією Азовського моря російський літак А-50, а також підбили ІЛ-22.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний подякував військовим Повітряних сил ЗСУ за гарно сплановану та проведену спецоперацію.

У Міноборони Росії досі не коментували збиття літаків. Речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що у Кремля немає інформації про це.

До слова, аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у звіті звернули увагу на повідомлення про те, що операції російської тактичної авіації скорочуються поблизу Азовського моря, і можливості російської авіації можуть бути погіршені після того, як українські сили знищили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50.