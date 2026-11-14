У роботі Резерв+ 14 листопада можливі збої: коли та які послуги будуть недоступні

У суботу, 14 листопада, у застосунку Резерв+ можуть тимчасово виникнути перебої в роботі. Це пов'язано з плановими технічними роботами в одній із систем, із якими взаємодіє сервіс.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Коли в Резерв+ можуть виникнути перебої?

Планові технічні роботи триватимуть 14 листопада з 21:00 до 00:00. У цей час у застосунку можуть виникати затримки з отриманням або оновленням електронного військово-облікового документа.

Також тимчасова недоступність системи може вплинути на роботу інших послуг Резерв+.

Якщо документ може знадобитися вам увечері, його рекомендують зберегти на телефон заздалегідь. Для цього на головному екрані застосунку потрібно натиснути "+" та вибрати опцію "Завантажити PDF".

Якщо під час технічних робіт документ не оновиться, варто спробувати зробити це пізніше. Повторно входити у свій обліковий запис не потрібно.

Після завершення робіт усі сервіси Резерв+ мають працювати у звичному режимі.

Нагадаємо, у роботі сервісів Microsoft увечері 12 листопада стався масштабний збій, який охопив 74 країни та тривав понад 12 годин. Через технічні неполадки виникли проблеми з Outlook, Teams, Copilot і SharePoint. На піку збою моніторинговий сервіс Downdetector зафіксував близько 130 тисяч скарг на роботу електронної пошти.

Користувачі також зіткнулися із затримками під час надсилання листів, передавання файлів і роботи календарів, а запити до штучного інтелекту зависали. Перебої зачепили й державні установи Австралії, зокрема Федеральну поліцію та Організацію розвідки й безпеки. Влада країни домовилася з Microsoft про пріоритетне відновлення доступу до сервісів для цих відомств.

Міністр внутрішніх справ і кібербезпеки Австралії Тоні Берк заявив, що ознак хакерської атаки не виявили. У Microsoft пояснили збій підвищеним навантаженням на сервери в кількох регіонах через затримку з розгортанням оновлення.