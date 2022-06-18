Збоченця Путіна ховають постійно, – Цимбалюк відреагував на чутки про кому

Інформація про смертельні хвороби Путіна у медіапросторі з'являється періодично. Цього разу стверджують, що кремлівський диктатор у комі.

Однак це не більше, ніж чутки, яким немає жодних підтверджень. Про це журналіст Роман Цимбалюк сказав під час стріму на ютубі 24 каналу.

До слова Це поки лише побажання, – Гудков про вкид щодо "коми" Путіна

Він відреагував на реакцію та вкиди про "кому Путіна". Він припустив, що ця інформація не відповідає дійсності.

Припиніть ви вестися на цей клікбейт. У нас цього діда війни, цього збоченця Путіна ховають, приписують йому різні хвороби постійно. А він все не здихає,

– сказав Цимбалюк.

Він нагадав, що у середу, 15 червня, Путін виступив на Пітерському економічному форумі. І у його голосі був помітний "надрив" та образа на увесь світ, мовляв, як сміють стріляти у його "витязів".

"Це ж просто неймовірно. Вони (росіяни – 24 канал) поїхали вбивати українців, а українці сказали, що це ви тут ляжете в землю, а не навпаки", – додав журналіст.

Повністю стрім Цимбалюка про кому Путіна, кандидатство в ЄС та візи для росіян: дивіться відео

Чутки про кому та хворобу Путіна