Збої в Резерв+: у ТЦК пояснили, як довести наявність відстрочки чи бронювання

У разі технічних збоїв у застосунку Резерв+ військовозобов'язані громадяни можуть підтвердити свій статус за допомогою роздрукованої PDF-версії документа.

У Сумському обласному ТЦК наголосили, що паперовий та електронний військово-облікові документи мають однакову юридичну силу.

Що робити в разі збоїв Резерв+?

За інформацією Міноборони, проблеми в роботі мобільного сервісу виникають переважно через пікові навантаження користувачів або проведення планових технічних робіт.

Також залишитися без електронного документа можна через нестабільний інтернет-зв'язок чи розряджений акумулятор смартфона безпосередньо під час перевірки.

У разі виникнення непорозумінь військовозобов'язаним радять спокійно повідомити представників блокпоста про технічні труднощі та спробувати перезапустити застосунок або телефон.

Проте найнадійнішим способом уникнути суперечок залишається заздалегідь роздрукована PDF-версія документа з Резерв+ або Дії.

Чому відстрочка може зникнути із застосунка?

Більшість українців наразі можуть автоматично продовжувати відстрочку від мобілізації без додаткових заяв і документів. Водночас іноді дані не знаходяться у державних реєстрах.

Найчастіше це стосується людей, які мають батьків з інвалідністю I або II групи, доглядають за тяжкохворими родичами або виховують трьох і більше дітей.

У таких випадках потрібно особисто звернутися до ЦНАПу з необхідними документами. Також помилка може виникнути через значне навантаження на державні реєстри. У Міноборони радять у такому випадку повторити запит через 48 годин, а якщо проблема не зникне – таки звернутися до ЦНАПу.

Правила підтвердження статусу військовозобов'язаних

Юридична сила електронного та паперового військово-облікових документів є абсолютно рівнозначною за умови наявності паспорта.

Військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані пред'являти ці папери на вимогу співробітників ТЦК або поліції.

Як ми писали раніше, наявність у застосунку Резерв+ позначки про базову військову підготовку не забороняє 18-річним юнакам виїжджати за кордон, якщо вони перебувають у категорії призовників. Водночас під час зміни місця роботи громадянам із відстрочкою не потрібно особисто інформувати ТЦК, адже звітність покладається на роботодавця.