Які головні пріоритети у зброї для ЗСУ: у Міноборони дали відповідь

Головним пріоритетом у зброї залишаються засоби ППО та ракети для них. Також для української армії важливе значення відіграє забезпечення артилерійськими снарядами та засобами РЕБ.

Про це під час SMALL TALK розповів перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк, інформує 24 Канал.

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Головні пріоритети у зброї для Сил оборони

Він зазначив, що Україна потребує засобів протиповітряної оборони різних типів. Йдеться як про прикриття наших військ, так і про прикриття всієї території України для захисту критичної інфраструктури та захисту простих домівок, де проживають українці.

Гаврилюк наголосив, що пріоритетом залишаються сучасні засоби ППО та ракети до них.

Також велике значення для нас має забезпечення артилерійськими боєприпасами, тому що перевага застосування артилерійських боєприпасів противника залишається у середньому 1 до 5 на їхню користь. І також це засоби радіоелектронної боротьби, щоб ми могли надійно прикривати об'єкти критичної інфраструктури, а також підрозділи на полі бою,

– заявив Гаврилюк.

Він зазначив, що якщо говорити про засоби протиповітряної оборони, то критично необхідні ті системи, які можуть збивати балістичні ракети.

Заступник міністра оборони також заявив, що наші підрозділи страждають від застосування великої кількості керованих авіаційних бомб авіацією противника. В середньому за день 100 – 120 КАБів скидаються на позиції українських захисників. Це 3000 – 4000 за місяць. За його словами, вагова категорія цих авіабомб – 250 кілограмів та більше. "В основному застосовуються 250 та 500-кілограмові бомби", – сказав заступник міністра.

Основний спосіб боротьби з КАБами – знищення їхніх носіїв і складів зберігання, а для цього потрібні засоби протиповітряної оборони й літаки F-16, а також ракети великої дальності дії, щоб знищувати авіацію ворога на аеродромах.

США виділили Україні пакет військової допомоги: основне

Нещодавно Вашингтон оголосив про чергову програму підтримки України на суму у 275 мільйонів доларів.

Повідомляється, що ця програма є лише одним зі складників величезного пакета підтримки України з боку Сполучених Штатів. Відповідну новину оголосив у п'ятницю, 24 травня, державний секретар Ентоні Блінкен і підтвердив Пентагон.

Американська програма підтримка на суму у 275 мільйонів доларів передбачає надання Україні: