Зброя і гроші люблять тишу, – у МВС пояснили заборону на висвітлення світової допомоги

Українців закликають не повідомляти про озброєння, яке інші держави передають Україні. У Міністерстві внутрішніх справ роз'яснили такий заклик.

Про це розповів радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко. За його словами, потрібно зберігати тишу у питанні зброї.

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Денисенко: Не треба всім "світити" козирі

Як зазначив Денисенко, коли вже зброя опиниться в українців, які розіб'ють нею колону танків, то тільки тоді Україна вже подякує іншим державам. "Дякую вам, дорогі, не важливо чи поляки, голландці, естонці, американці, британці, за те, що ви нам допомогли", – наголосив радник голови МВС.

Зброя і гроші люблять тишу,

– зауважив він.

Денисенко пояснив, що такий принцип варто дотримуватись у будь-яких переговорах. Мовляв, коли маєш козирі на руках. "Не треба всім "світити" свої козирі та карти. У нас працює Bayraktar, але ми про це кожного дня не говоримо", – додав він.

Денисенко про тишу на висвітлення допомоги світу: дивіться відео (початок теми з 12:53)



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