Зброя, гроші, їжа та допомога, – Байден пообіцяв продовжити підтримку України на тлі вторгнення

Президент США Джо Байден пообіцяв, що Україна отримає нову партію озброєння від Сполучених Штатів.

Про це Байден опублікував пост в себе у твіттері. Серед обіцянок – зброя для захисту від росіян, гроші, продукти та інша допомога.

"Ми подбаємо про те, щоб Україна мала зброю для захисту від російської сили. Ми надішлемо гроші, продукти та допомогу, щоб врятувати життя українців", – запевнив Джо Байден.

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Окремо він звернув увагу на українських біженців.

"Ми будемо вітати українських біженців з розпростертими обіймами", – пообіцяв президент США.

Перед цим в Пентагоні теж запевнили, що продовжать надавати озброєння українській армії.