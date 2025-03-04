"Все необхідне для оборони": Україна затвердила список "Зброя перемоги"

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про затвердження списку "Зброя перемоги", який стосується вітчизняного виробництва озброєння, що пройшло випробування на полі бою.

Відповідну інформацію він розповів журналістам під час пресконференції з нагоди п'ятої річниці роботи уряду у вівторок, 4 березня, повідомляє 24 Канал з посиланням на етер телемарафону.

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Що відомо про "Зброю перемоги"

Український прем'єр зазначив, що наразі не може розкрити усіх деталей стосовно озброєння, яке стосується відповідного списку.

Це закрита постанова. Працюємо над тим, щоб цей перелік зростав. Але все необхідне для того, щоб тримати оборону, у ньому є,

– повідомив Шмигаль.

За його словами, вже впродовж 2025 року Україна матиме здатність забезпечити великий відсоток артилерійських боєприпасів 105, 122 та 155 "натівського" калібру. Водночас потреба мін для мінометів 80 та 120 калібру, як каже прем'єр-міністр, повністю закрита українським виробництвом.

До речі, станом на лютий, за словами Зеленського, 40% зброї та техніки на полі бою є продуктом українського виробництва, ще 30% покривалося допомогою зі США. Він наголосив, що такий показник дає впевненість, що країна зможе себе захистити.