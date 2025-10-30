Експерт з авіації Костянтин Криволап в ефірі 24 Каналу пояснив, що у теорії така ракета могла б існувати, проте є нюанс, який усе змінює. Саме він і став причиною, чому "Буревісник" досі лишається лише на папері.

Чому "Буревісник" не може злетіти?

Костянтин Криволап зазначив, що принцип дії ракети передбачає використання реактора для створення тяги шляхом нагрівання повітря. Утім, втримати стабільність між енерговиділенням і швидкістю потоку майже неможливо навіть за сучасних технологій. Аналогічні спроби робили у США ще в 1960-х роках, але через складність і небезпеку проєкт закрили.

Теоретично така ракета може існувати, але щоб вона літала з ядерним двигуном – у це я не вірю. Це надто складний інженерний процес, який важко реалізувати навіть за сучасних технологій,

– пояснив авіаційний експерт.

Саме технічна неможливість зробити двигун стабільним перетворює "Буревісник" на міф. Після багатьох невдалих запусків Росія так і не спромоглася створити працездатний зразок, що підтверджує провал амбітного проєкту.

Небезпечні експерименти Росії

Попри технічні провали, Москва продовжує експериментувати з ракетами, наражаючи людей на смертельну небезпеку. Під час одного з таких випробувань загинуло щонайменше сім осіб, коли вони працювали з ядерним двигуном. Після вибуху радіаційні сплески зафіксували метеорологи у Фінляндії та Норвегії.

Вони займалися цим двигуном, і стався спалах радіоактивності, який помітили норвезькі та фінські метеорологи. Це доводить, наскільки небезпечними є ці експерименти,

– підкреслив Криволап.

Він зауважив, що подібні спроби не мають військового сенсу, адже створюють лише загрозу для довкілля та персоналу. Натомість Кремль намагається подати свої невдачі як "наукові прориви", підтримуючи образ технологічної наддержави.

"Буревісник" як інструмент російської пропаганди

Після серії невдалих випробувань Росія зробила "Буревісник" частиною інформаційної кампанії. Державні медіа поширюють заяви про нібито готовність запустити ракету по Києву, намагаючись залякати Захід і власне населення.

Це малювання картинок для власної публіки. Для Європи та світу це нічого не означає, адже ніхто не бачив ні ядерних випробувань, ні польоту цього "Буревісника",

– наголосив авіаційний експерт.

Світ не отримав жодних доказів існування цієї ракети. Криволап підсумував, що "Буревісник" став символом нереалізованих амбіцій Кремля – найбільш небезпечним для самої Росії і марним для війни, яку вона розв'язала.

Що відомо про випробування ракети "Буревісник"?