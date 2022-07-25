Війна проти України руйнує російський бізнес експорту зброї, – ЗМІ

росія має великі втрати у війні в Україні. Мовиться не тільки про живу силу, але й техніку та зброю.

Саме через ці втрати плани агресора щодо експорту зброї руйнуються. У Пентагоні та розвідці США очікують, що великий продаж зброї до Африки, який запланував кремль, тепер постраждає. Натомість у росії не буде серйозного джерела прибутків.

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росію можуть замінити конкуренти

Коли росія значно уповільнить постачання своєї зброї до Африки, то через це можуть почати домінувати на ринку її конкуренти – Китай і США.

Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем світу вже підрахував, що на росію припадає майже половина основного експорту озброєнь до Африки. Переважно вона постачає зброю до Алжиру, Єгипту, Судану та Анголи.

Санкції матимуть свій вплив

Американський розвідник анонімно розповів, що чекають на проблеми росії з постачанням зброї до Африки. Крім того, зіграють свою роль і санкції проти агресора. Пентагон бачить серйозні наслідки для оборонно-промислової бази росії через обмеження США та Заходу.

Санкції вже обмежили здатність росії поповнювати запаси складних деталей, зокрема, систем наведення та мікрочіпів для високоточних боєприпасів.

Варто зауважити, що росія здійснює близько однієї п'ятої світового продажу зброї. Вона давно постачає гелікоптери Мі-17 та Мі-35 в Африку для операцій із боротьби з повстанцями. За словами експертів, чиновники в африканських країнах дедалі більше переймаються щодо отримання запчастин для систем радянської доби, які росія активно використовує в Україні.

Втрати росії у війні з Україною

Українська армія на ранок 25 липня за даними Генштабу, знищила вже 39 700 окупантів. Мовиться про втрати ворога з моменту повномасштабного наступу. Щодо техніки, то найбільше вони втратили танків – 1 730 одиниць. Також багато бойових броньованих машин – 3 950 одиниць.

ЗСУ хваляться знищеною технікою окупантів ледь не щодня. Зокрема, днями ліквідували батарею ЗРК С-300 і вдарили по транспортних об'єктах. Це була відповідь наших військових за цинічні обстріли Миколаєва.

Також в Лазурному на Херсонщині українські воїни знищили надсучасну російську станцію радіолокації 48Я6-К1 "Підліт". ЗСУ змогли дотягнутися до селища у Херсонській області на узбережжі Чорного моря.

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