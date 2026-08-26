Українець сховав зброю під Берліном за вказівкою Росії, – Der Spiegel

Німецькі слідчі вважають, що 24-річний українець Вадим С. за завданням російських спецслужб сховав зброю в лісі на околиці Берліна. У схованці біля озера Мюггельзее правоохоронці виявили 2 пістолети та боєприпаси.

За даними Der Spiegel, підозрюваний згодом опинився під арештом у Румунії в межах іншого розслідування, пов'язаного з можливою підготовкою диверсій.

Що відомо про справу?

У жовтні 2025 року Вадим С. приїхав до Берліна автобусом із Польщі. Перед цим він, за версією слідства, отримав інструкції щодо того, де забрати зброю і куди її доставити.

Після прибуття до німецької столиці чоловік забрав два пакунки з тимчасової схованки та переніс їх до лісу на околиці міста, неподалік від озера Мюггельзее. Після того як зброю було сховано, він сфотографував місце і передав своїм контактам координати схованки.

Саме ця інформація дозволила німецьким правоохоронцям швидко встановити місце схову. Польські спецслужби, які стежили за Вадимом С., перехопили відповідні дані та передали їх німецьким колегам.

Правоохоронці обережно перевірили схованку і виявили там два пістолети разом із боєприпасами. Серед зброї була копія пістолета Макарова.

Після виявлення схованки німецькі правоохоронці не стали одразу публічно повідомляти про знахідку. Натомість вони вирішили встановити спостереження за місцем, щоб з'ясувати, хто прийде забрати зброю.

Водночас фахівці поліції непомітно вивели пістолети з ладу, щоб вони не могли бути використані для нападу. Однак очікуваного відвідувача біля схованки так і не з'явилося. За даними слідства, це могло бути пов'язано із затриманням самого кур'єра в Румунії.

У середині жовтня 2025 року Вадима С. затримали в Бухаресті разом з іншим громадянином України. Румунські правоохоронці підозрювали їх у підготовці диверсій проти української кур'єрської компанії "Нова Пошта".

За версією румунської розвідки SRI, затримані могли бути частиною диверсійної мережі, яка діяла проти європейських країн під контролем російських спецслужб.

Слідство вважає, що фігуранти могли планувати відправлення до України посилок із вибуховими пристроями. Йшлося, зокрема, про прилади, замасковані під звичайні предмети, а також речовини, які могли використовуватися для підпалів.

Окрему увагу правоохоронців привертає родич Вадима С. Польська контррозвідка підозрює, що дядько молодика може бути пов'язаний із російськими спецслужбами.

За версією румунської сторони, саме він міг залучити чоловіка до виконання завдань і переконати його брати участь у диверсійній діяльності. Дядько також міг привести молодика до підземної схованки в Польщі, де були заховані навушники та шість туб із речовиною, яку можна було використовувати для прискорення горіння.

Федеральна прокуратура Німеччини в Карлсруе розслідує справу щодо можливої агентурної діяльності на користь іноземної розвідки та підготовки тяжкого злочину, який може загрожувати безпеці держави.

Німецька сторона розглядає схованку зі зброєю не як випадковий злочин, а як можливий елемент ширшої операції. Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт заявив, що виявлення зброї свідчить про перехід від абстрактної загрози до конкретної та високої небезпеки терактів у країні.