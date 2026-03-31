31 березня, 21:50
3

В США запевнили, що зброю для України не перенаправлять в інший регіон, – Сибіга

Данило Муринський
Основні тези
  • США гарантували Україні безперебійні поставки зброї.
  • Міністр закордонних справ Андрій Сибіга обговорив це з державним секретарем США Марко Рубіо.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що США гарантували відправку зброї в Україну. Він додав, що говорив із державним секретарем Марко Рубіо щодо майбутніх поставок.

Про це Андрій Сибіга розповів під час спільної пресконференції із головною дипломаткою Євросоюзу Каєю Каллас у Києві, повідомляє 24 Канал.

Що Сибіга розповів про майбутнє постачання озброєння?

Сибіга повідомив, що на засіданні "Великої сімки" у Парижі коротко поспілкувався з Рубіо щодо постачання в Україну американської зброї.

Він зазначив, що в США гарантували не перенаправляти майбутню допомогу для Києва в інші регіони. За словами Сибіги, американське озброєння доставлять в Україну незважаючи на ситуацію на Близькому Сході.

Ми отримали запевнення, що наразі не йде мова про перенаправлення цієї допомоги в інший регіон,
– зазначив міністр.

Сибіга наголосив, що навіть за наявності гарантій, Україна враховує потенційні загрози й працює з партнерами над безперервним постачанням озброєння.

Коли можна очікувати на зброю США для України?

  • НАТО підтвердило, що постачання зброї для України в рамках PURL не буде перенаправлене на Близький Схід. Ініціатива PURL вже забезпечила 75% ракет для систем Patriot та 90% боєприпасів для інших систем ППО України.

  • Майор ЗСУ, політолог Андрій Ткачук розповів 24 Каналу, що поки ніхто не зможе відповісти, чого очікувати далі з постачанням американської зброї для України. Він зазначив, що США вже відправили деякі компоненти ППО в Ізраїль, замість того, щоб доставити зброю в Україну.

  • Україна постає перед труднощами у пошуку нових "донорів" для фінансування закупівель американської зброї, оскільки лише невелика група країн оплачує основну частину цих закупівель.