В США запевнили, що зброю для України не перенаправлять в інший регіон, – Сибіга
- США гарантували Україні безперебійні поставки зброї.
- Міністр закордонних справ Андрій Сибіга обговорив це з державним секретарем США Марко Рубіо.
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що США гарантували відправку зброї в Україну. Він додав, що говорив із державним секретарем Марко Рубіо щодо майбутніх поставок.
Про це Андрій Сибіга розповів під час спільної пресконференції із головною дипломаткою Євросоюзу Каєю Каллас у Києві, повідомляє 24 Канал.
Що Сибіга розповів про майбутнє постачання озброєння?
Сибіга повідомив, що на засіданні "Великої сімки" у Парижі коротко поспілкувався з Рубіо щодо постачання в Україну американської зброї.
Він зазначив, що в США гарантували не перенаправляти майбутню допомогу для Києва в інші регіони. За словами Сибіги, американське озброєння доставлять в Україну незважаючи на ситуацію на Близькому Сході.
Ми отримали запевнення, що наразі не йде мова про перенаправлення цієї допомоги в інший регіон,
– зазначив міністр.
Сибіга наголосив, що навіть за наявності гарантій, Україна враховує потенційні загрози й працює з партнерами над безперервним постачанням озброєння.
Коли можна очікувати на зброю США для України?
НАТО підтвердило, що постачання зброї для України в рамках PURL не буде перенаправлене на Близький Схід. Ініціатива PURL вже забезпечила 75% ракет для систем Patriot та 90% боєприпасів для інших систем ППО України.
Майор ЗСУ, політолог Андрій Ткачук розповів 24 Каналу, що поки ніхто не зможе відповісти, чого очікувати далі з постачанням американської зброї для України. Він зазначив, що США вже відправили деякі компоненти ППО в Ізраїль, замість того, щоб доставити зброю в Україну.
Україна постає перед труднощами у пошуку нових "донорів" для фінансування закупівель американської зброї, оскільки лише невелика група країн оплачує основну частину цих закупівель.