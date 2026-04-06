Чи можуть ТЦК застосовувати зброю: у Раді дали відповідь

Військовослужбовцям ТЦК не заборонено використовувати зброю у разі загрози їхньому життю. У Раді наголошують, що під час мобілізаційних заходів вони мають дбати про власну безпеку.

Член оборонного комітету Верховної Ради Олександр Федієнко заявив, що військовослужбовцям територіальних центрів комплектування не заборонено застосовувати зброю у разі загрози їхньому життю. Про це він сказав в ефірі LVIV MEDIA.

Що сказав нардеп про можливість ТЦК застосовувати зброю?

За словами Федієнка, під час виконання мобілізаційних заходів представники ТЦК мають враховувати питання особистої безпеки. Він зазначив, що чинні статути дозволяють діяти відповідно до ситуації, а поруч із військовими зазвичай перебувають правоохоронці, які також озброєні.

Крім того, нардеп навів приклад операцій із розшуку військовослужбовців, які самовільно залишили частину зі зброєю, під час яких силові структури діють із дотриманням норм безпеки. Водночас він підкреслив, що до питань власної безпеки під час мобілізаційних заходів слід ставитися більш професійно.

Важливо! Народний депутат, член Парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів 24 Каналу, що на кожну ситуацію, де ТЦК порушують права громадян – реагують. Зокрема, проводять службову перевірку, і якщо є ознаки злочину, реєструють кримінальні провадження.

Що відомо про випадки нападу на військовослужбовців ТЦК?