Зброя та вибухівка: на Вінниччині виявили небезпечну знахідку

Схрон зі зброєю та вибухівкою знайшли поблизу лісосмуги. Правоохоронці наразі встановлюють причетних.

Загалом знайшли 2 кілограми тротилу та пластиду, 10 гранат РГД та Ф1, запали до них. Про це повідомили 4 березня.

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Крім цього, у сховку були набої та барабан до автоматичної стрілецької зброї, гранати для підствольного гранатомета, газова граната "Терен-7".



Вибухівку знайшли на Вінниччині / Фото Нацполіції

Що загрожує винуватцю

Правоохоронці забрали все знайдене. Вже відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Наразі слідчі шукають власника арсеналу. Йому загрожує ув'язнення терміном до 7 років.