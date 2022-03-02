Зброя їде, її багато, будемо бити ворога, – Кулеба

Українські захисники отримають достатньо зброї, щоб повністю перемогти ворога. Її вже зараз багато, і вона продовжує прибувати до військових від різних держав.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своєму фейсбуці. Українська дипломатія ретельно працює над тим, щоб в українських захисників було достатньо зброї для перемоги над окупантами. Робота не припиняється.

Важливо Генасамблея ООН ухвалить резолюцію "Агресія проти України", – Кулеба

Зброя їде. Зброї багато, буде достатньо для того, щоб вбити ворога… Все, що потрібно для захисників України, українська дипломатія дістане. Я обіцяю. Ми зробимо для цього абсолютне все, – сказав пан Кулеба

Є незначні нюанси, але їх вирішують

Невеликі проблемні питання зараз активно вирішуються. Деякої зброї наразі немає в оперативній наявності.

Є проблемні питання, які перебувають в процесі вирішення. Але я переконаний, що ми їх вирішимо. Проблемні суто через те, що або чогось немає в оперативній наявності, або те, що нам треба, є надзвичайно технічно великим і складним і потребує додаткових рішень для передачі, – пояснив міністр.

Кулеба закликав не сумніватися в наших силах. Буде складно, але ми всі обов’язково переможемо.

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