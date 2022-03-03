Збройні сили Росії – це вже не армія, це звичайні боягузи та терористи, – Резніков

Тиждень тому Росія цинічно напала на Україну. Окупанти, злякавшись поразки, почали порушувати усі воєнні правила та обстрілювати житлові квартали. Тож армією це збіговисько нездар та боягузів назвати не можна.

Українські захисники боронять нашу країну з неабиякою мужністю та гідністю. Ворог зазнає нищівних втрат – близько 9 тисяч вбитих та сила силенна спаленої техніки.

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Армія Росії – це боягузи та терористи

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що вже минуло 168 годин спротиву російським окупантам.

"Ніхто. Усвідомте це. Ніхто. Ні в Росії, ні на Заході не вірив, що ми протримаємося тиждень. Єдині, хто вірив – це ми з вами. Дві третини українців до 24 лютого були впевнені, що у випадку повномасштабного вторгнення Росії ми вистоїмо. Сьогодні таких – майже 90%", – додав міністр.

Такий грандіозний результат став можливим після об'єднання усіх українців задля боротьби з ворогом. Резніков зауважив, що захисники вже знищили тисячі загарбників і стільки ворожої техніки, що можна було б озброїти армії кількох країн. І можливості ЗСУ продовжують зростати.

Російські окупанти злякалися ганебної поразки й почали вчиняти злочини проти людяності. Вони обстрілюють лікарні, вбивають жінок та дітей. Це вже не армія – це звичайні боягузи та терористи,

– зазначив міністр.

За його словами, у нас попереду буде ще багато випробувань. Однак зараз як ніколи в українців є усі підстави бути впевненим у собі. Тому ми обов'язково переможемо.

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